La mostra di presepi non si fa

Un Natale più moderno nelle intenzioni del Comune che, dopo sette anni, ha deciso di cancellare la mostra-concorso sui presepi. Quell’iniziativa si svolgeva ormai dal 2015 in Villa Casati durante il mese di dicembre ed era diventata una vera tradizione per la città, raccogliendo decine di adesioni tra associazioni, scuole e singoli cittadini. Le opere presentate ricevevano, dunque, collettivamente una partecipazione di massa, fatta da centinaia di bambini, anziani, colognesi. "È un vero peccato che sia stato deciso di eliminare una manifestazione che, per giorni, vedeva gli studenti lavorare insieme in classe - commentano alcune maestre -. Anche le visite per vedere le creazioni degli altri concorrenti erano un momento di incontro e condivisione". Un contest che stimolava la creatività e la sapienza artigiana di chi, per settimane, raccoglieva idee e materiali per presentare il presepe più originali. In questi anni associazioni e scuole, attraverso le loro Natività, avevano anche lanciato messaggi importanti sulla pace, sull’ecologia, sulla solidarietà. In consiglio comunale l’ex assessore Dania Perego ha anche discusso una mozione per cercare di salvare l’iniziativa sui presepi.

"Il no è stato secco da parte del consiglio e dall’Amministrazione, che opteranno per iniziative più moderne. Dal 2015 quel concorso era diventato un’occasione di incontro. Lascia tristezza che la linea sia cancellare tutto quello che è stato realizzato in passato". Non una questione di fondi: per illuminare questo Natale sono stati investiti 50mila euro, quando il budget degli anni passati viaggiava sui 35mila comprensivo della pista di pattinaggio. E proprio sabato è stata inaugurata la pista argentata che resterà aperta in piazza Febbraio XI Febbraio fino al 7 gennaio. La.La.