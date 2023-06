La minaccia a cena Quell’uomo violento bloccato dal ristoratore "Pensavo a mia moglie"

di Marianna Vazzana

"Mi sono avvicinato a quell’uomo e gli ho intimato di smetterla di minacciare la signora che stava cenando da noi. Lui a quel punto si è allontanato. Ma io avevo già chiamato i carabinieri che sono arrivati in pochissimo tempo e lo hanno trovato ancora nei paraggi". Così un uomo di 51 anni è stato arrestato lunedì sera per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la sua (ex) compagna di 55 anni con la quale conviveva dallo scorso dicembre. A parlare è uno dei soci del locale “Ci Sta“ di via Castelfidardo angolo via San Marco in zona Brera, intervenuto per aiutare la vittima prima dell’arrivo dei militari. A richiamare la sua attenzione, lunedì alle 22.40, sono state due ragazze che stavano cenando nel locale accanto e che da un dehor all’altro avevano sentito le urla del cinquantunenne: dopo aver contato sette volte la frase "Ti accoltello" e due volte "Ti ammazzo" e vedendo l’uomo brandire un coltello da cucina sono corse dentro il locale di fianco, informando uno dei titolari: "Bisogna fare qualcosa, subito".

"Io ho chiamato il 112 e poi mi sono avvicinato a quell’uomo. Non avrei mai lasciato quella donna in pericolo. Ho una moglie e sono papà di una bimba, più un’altra in arrivo. Ho pensato a loro e a tutte le donne. Aiutarle è un dovere, sempre". I carabinieri hanno poi fermato e arrestato l’uomo che frattempo era scappato in via Moscova. Proprio quel pomeriggio la donna lo aveva denunciato per maltrattamenti ai carabinieri di Porta Magenta. Al ritorno a casa, però, era stata aggredita per l’ennesima volta, tanto da finire all’ospedale Fatebenefratelli per varie contusioni ed essere dimessa con una prognosi di 10 giorni. Uscita dall’ospedale ha deciso di cenare al “Ci Sta“ dove però è stata raggiunta dal compagno che evidentemente la monitorava a distanza. Quindi si è seduto di fronte a lei e l’ha minacciata con un coltello. Due ragazze sedute a un tavolo del dehor di fianco lo hanno sentito urlare e si sono subito rese conto del pericolo, correndo a chiedere aiuto nel ristorante in cui si trovava la coppia. Quindi l’intervento del titolare e l’arrivo dei carabinieri. "Abbiamo litigato per scenate di gelosia", ha provato a giustificarsi l’uomo al cospetto dei militari. Ma, una volta accertati i fatti, per lui sono scattate le manette per maltrattamenti in famiglia.

I due, è emerso in seguito, stavano insieme da dicembre scorso dopo essersi conosciuti sull’app di incontri Badoo. Una conoscenza che da virtuale è subito diventata reale, tanto che la coppia è andata a convivere quasi subito, in un appartamento a CityLife. La relazione, però, dopo poco è degenerata nella violenza come ha raccontato la stessa vittima. In un’occasione l’uomo si era anche scagliato contro il figlio di lei, adolescente, che era intervenuto per difendere la mamma durante un’aggressione. Stando a quanto emerso, aveva afferrato il ragazzo per il collo urlandogli "Ti taglio la gola".

Lunedì, peraltro, il cinquantunenne ha minacciato la donna anche mentre era in ospedale, pretendendo dei soldi per un presunto debito di droga di 250 euro, che lui le avrebbe venduto. Sì, perché stando a quanto rilevato finora, in tutta questa storia lui l’aveva anche resa schiava della cocaina (che lui stesso consuma) arrivando a vendergliela per 50 euro a dose. I carabinieri hanno accertato che la donna arrivava a consegnargli fino a 400 euro a settimana.