La memoria che divide al Molinari Fratelli d’Italia difende la Frassinetti Gli studenti: non strumentalizzi i morti

La visita all’istituto Molinari per ricordare Sergio Ramelli della deputata di Fratelli d’Italia, e sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, "è stata un fulmine a ciel sereno". Così almeno lo definisce Desiree Vietri, rappresentate degli studenti della scuola. Sì, perché gli studenti del Molinari di Crescenzago si sono sentititi e si sentono ancora del tutto estranei al clima surriscaldato delle ultime settimane: dal blitz all’esterno del Michelangiolo di Firenze alle sagome di Meloni e Valditara a testa in giù apparse al Carducci. Ora, la polemica che infuria sulla visita della Frassinetti all’istituto che fu di Ramelli, 19enne militante della destra ucciso nel 1975 da rivali della sinistra extraparlamentare. "Noi del collettivo non abbiamo alcuna opposizione alla visita della sottosegretaria, purché questa commemorazione sia per dire “no“ alla violenza e non per altro", premette Thomas Rodia del collettivo Cosmo. "Accettiamo la visita della Frassinetti per ricordare Ramelli come esempio di tutte le violenze che ci sono state in quel periodo. Ramelli è una parte della nostra scuola. Però la sua morte non è più importante di altre", ha aggiunto Vietri. Ma facciamo ordine. È di giovedì sera la circolare "Visita del sottosegretario di Stato, on.le Paola Frassinetti" firmata dal preside Davide Bonetti. Da qui, il caos.

La rete dei collettivi “Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale“ annuncia un presidio a partire da oggi alle 7.30, in concomitanza con la visita. Una parte di docenti e personale scolastico e Ata si dissocia dall’iniziativa della scuola. Gli studenti convocano un’assemblea straordinaria dalla quale - per tutelarsi "dal pericolo di strumentalizzazione" - scelgono di non prendere "una posizione ideologica" ma ribadiscono "la difesa dei valori costituzionali di libertà, condannando così ogni forma di violenza". Durante tutto il fine settimana la situazione non si placa. Il gruppo “Milano in Movimento“ rilancia il presidio di questa mattina giudicando la visita "un fatto grave visto che la commemorazione della morte di Ramelli è strumentalizzata dai partiti post-fascisti per la loro propaganda politica ed è ancora più grave che ciò possa avvenire in una scuola pubblica da parte di un membro del Governo".

Mentre Fratelli d’Italia continua a fare fronte comune attorno alla deputata: "La storia del suo omicidio (di Ramelli, ndr) dovrebbe insegnare a non ripetere gli stessi errori del passato, a condannare la violenza, a rispettare i morti", fa muro il deputato Riccardo De Corato.

"Viene da chiedersi se questa volta leggeremo la lettera di qualche zelante preside per denunciare quanto sta accadendo", fa eco il senatore Sandro Sisler. La commemorazione si svolgerà in biblioteca e, oltre alla delegazione che accompagnerà la sottosegretaria, parteciperanno il preside, il suo vice, il presidente del Consiglio d’Istituto e alcuni rappresentanti degli studenti. "Non ci sarà alcun momento condiviso con tutti gli studenti" sottolinea Vietri. Frassinetti, che con Ramelli ha condiviso la militanza politica nel Fronte della Gioventù, ha rilanciato ricordando il giovane assassinato nel ’75: "Eravamo due giovani appassionati di politica. Spero che impedirmi di ricordarlo non significhi che qualcuno giustifica quella barbarie".

Federico Dedori