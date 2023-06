La marcia Lgbt "Siamo in 300mila" Famiglie in testa: non cancellate l’amore

"La parte più difficile è stata affrontare me stessa: accettarmi, capire che non sono sbagliata. Ora sono felice, mi sono sposata civilmente con mia moglie a maggio del 2021 e insieme stiamo crescendo nostro figlio di 9 mesi. Con orgoglio diciamo che ha due mamme". Isabella Rossi, di 37 anni, è senior sales account manager di Amazon, tra le aziende a fianco di Arcigay nel mese del Pride, e fa parte della community di Glamazon, il gruppo aziendale dedicato alle politiche di inclusione delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender.

Quali ostacoli ha dovuto superare?

"Riconoscermi. Capire che non è una colpa essere come sono. Ho fatto coming out a 28 anni e ho avuto la fortuna di essere sostenuta da amici e familiari. All’inizio mia madre temeva che la società non mi avrebbe accettato. La capisco: anche io ho dovuto sconfiggere la paura prima di avere un bambino".

Paura per cosa?

"Mi domandavo: il mio bimbo sarà discriminato, avendo due mamme? Ma poi ho capito che la libertà di essere se stessi comporta avere la forza di portarne il peso. Noi siamo una famiglia come tutte le altre, con gli stessi problemi. E se ne abbiamo qualcuno in più è per un sistema che ci complica la vita. Ma dobbiamo continuare a essere ciò che siamo. In tanti, uniti, riusciremo a cambiare le cose".

Come reagisce la gente, vedendovi?

"Chi di noi spinge il passeggino è identificata come “la mamma”. L’altra? A nessuno viene in mente sia mamma anche lei. Molti giudicano. Ma andiamo avanti".

M.V.