La magia del villaggio di Natale: 25mila metri di luci, colori e giochi

Un milione di luci colorate illuminerà ogni angolo del villaggio sestese, "La Magia del Natale", che sorgerà al Carroponte e che si estenderà su più di 25mila metri quadrati di superficie. Varcando l’ingresso di via Granelli si potrà trovare veramente di tutto: ci sarà la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale per imbucare le letterine, la fabbrica dei giocattoli, un’antica giostra di cavalli a due piani e il colorato borgo degli elfi. Non mancherà una ruota panoramica, che è già stata installata. Dal 18 novembre al 7 gennaio il Carroponte si trasformerà in un villaggio unico e spettacolare che in un batter d’occhio trasporterà il pubblico in Lapponia, a migliaia di chilometri di distanza.

"Chi entra potrà vivere un’esperienza entusiasmante che stupirà grandi e piccini, in cui riscoprire la parte più giocosa di se stessi e in cui anche gli adulti potranno concedersi il lusso di tornare bambini per qualche ora, assaporando una sensazione di felicità pura e genuina che solo “La Magia Del Natale” è in grado di creare", assicurano gli organizzatori. Il fiore all’occhiello del villaggio sarà rappresentato dalle due maestose spiegeltent: la prima, arredata in stile belle époque, ospiterà un mercatino di Natale allestito da Viridea, mentre la seconda, dall’estetica più Barocca, sarà adibita a cioccolateria-ristorante. Non mancherà l’intrattenimento con show di ogni genere tra cui spettacoli di magia, bolle di sapone, cori gospel, balletti e musical. I biglietti sono già in vendita su TicketOne. Il Villaggio sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 20, sabato, domenica, festivi e tutti i giorni dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio dalle 10 alle 20.

Laura Lana