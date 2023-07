La maggioranza ha votato Una parte del parco pubblico per la Casa di Comunità

di Giuseppe Nava

La realizzazione della Casa e dell’Ospedale di Comunità nel parco pubblico di via Tobagi è a una svolta: il Comune di Cormano ha ceduto il diritto di superficie ad Ats Milano e Asst Nord Milano, che potranno iniziare tra pochi mesi gli interventi per la costruzione del presidio sanitario. La procedura è stata ratificata nell’ultima seduta del consiglio comunale, con i voti della maggioranza di centrodestra; l’opposizione ha votato contro. La cessione riguarda un’area di 5mila metri quadri, a prato: di questo settore solo 1.800 metri quadrati saranno utilizzati dalla nuova struttura, mentre i restanti 3.200 metri quadrati sono da considerarsi filtranti, vale a dire non edificabili e, quindi, resteranno a verde. Per la giunta del sindaco cormanese Luigi Magistro (nella foto), "con il recupero di 1.150 metri quadrati di un vicino parcheggio inutilizzato a verde, il consumo del netto di suolo sarà pari a circa 650 metri quadrati"; di parere opposto la minoranza: "Il Partito Democratico è a favore di nuovi presidi sanitari, ma c’era tempo e possibilità di rigenerare strutture esistenti, senza consumo di suolo", risponde il consigliere comunale Dem Marco Pilotti. Da parte sua, il sindaco Magistro precisa che "La Giunta non ha compiuto questa scelta a cuore leggero - spiega Magistro -. Se ve ne fosse stata la possibilità, avremmo scelto un’area degradata da recuperare o un edificio già esistente da riqualificare. Ma non ce ne sono in città. Abbiamo ritenuto che il sacrificio di una piccola porzione di area verde fosse necessario per portare a Cormano gli indispensabili servizi della medicina di prossimità, ora assenti". Per il Pd, infine: "Pensare nel 2023 di voler costruire in mezzo a un parco è già abbastanza discutibile. Se pensiamo alla storia di questo parco, inaugurato meno di 10 anni fa e oggi punto di riferimento per tanti abitanti, fa ancor più male la decisione presa dalla maggioranza" conclude Pilotti.