La maggioranza divisa sulla svastica al Parco Nord

La maggioranza si spacca sulla condanna degli atti vandalici al Monumento al deportato e sulla comparsa di una svastica al Parco Nord a febbraio. La mozione era stata presentata da tutta l’opposizione il 6 marzo, dopo gli oltraggi subìti, ed è stata discussa in Consiglio solo l’altra sera. "Un fatto agghiacciante, soprattutto perché il 27 gennaio eravamo su quello stesso prato a celebrare il Giorno della Memoria - ricorda Irene Milazzo, Pd -. Quel monumento non è dell’Anpi o dell’Aned, ma è di tutta la comunità. Chiediamo che l’Amministrazione si impegni a identificare e punire i responsabili in modo esemplari perché non è solo puro vandalismo, ma un attacco alle istituzioni e alle radici della nostra democrazia". Nei giorni scorsi, poco prima del 25 aprile, sul ponte di via Clerici, sempre al Parco Nord, è stata danneggiata la mostra sulle donne costituenti. "Per prevenire quella che sembra diventata un’abitudine, possiamo sostenere economicamente le associazioni che portano avanti la cultura della memoria e valori che sono di tutti". La mozione è passata con 9 voti favorevoli delle opposizioni, la maggioranza astenuta e Fratelli d’Italia contrario. "Ho presentato una mozione di condanna più ampia, a tutti i regimi, e non solo una condanna parziale. Già la risoluzione UE del 2019 equipara il regime comunista a quello nazista", replica Pietro Turolla, consigliere FdI (nella foto), che ha chiesto anche al Comune di non concedere spazi "a coloro che non garantiscono di rispettare i valori costituzionali" (SpazioArte fu affittato a Casa Pound il 18 gennaio 2019). "Un atto preciso politico e premeditato per bloccare la nostra mozione. Un atto vergognoso e grave", commenta Loredana Pastorino, vicepresidente Pd del Consiglio.La.La.