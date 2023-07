La M5 fino a Monza I cantieri rinviati per il nodo extracosti

di Marco Galvani

"Salvini ha detto che l’estensione della metropolitana fino a Monza è uno dei temi all’ordine del giorno del suo ministero? Molto bene. Anche perché oggi, al di là della progettazione che sta proseguendo nei tempi, quello che conta è riuscire a trovare i soldi per coprire i costi extra del progetto". Il sindaco di Monza Paolo Pilotto non ha dubbi sull’importanza strategica del prolungamento della M5, "andiamo avanti imperterriti". Il punto interrogativo è alla voce “copertura di spesa“. Il Covid e l’aumento dei costi delle materie prime hanno fatto crescere il conto di circa 300 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali. Perché le 7 fermate della linea Lilla della metropolitana sono un’opera finanziata dal 2019 con 1,265 miliardi che sarebbe dovuta essere realizzata entro il 2027, ma per cui è già stata spostata la data in avanti di (almeno) un paio d’anni. Il Comune di Milano a metà novembre ha chiesto 2 anni di proroga per la firma dell’Ogv, l’obbligazione giuridicamente vincolante, per ottenere i 900 milioni di contributo del Governo, spostando al 31 dicembre 2024 questo passaggio fondamentale a causa di una serie di ’vecchie’ criticità emerse nella stesura del progetto definitivo. "Per quanto ci riguarda abbiamo fornito a Milano tutte le risposte che riguardano Monza per arrivare al più presto alla chiusura del progetto definitivo – mette i puntini Pilotto –. Anche nell’ultimo incontro con i tecnici abbiamo affrontato le questioni delle stazioni di superficie, dei parcheggi, della fermata al Parco e del sottopassaggio di connessione tra la stazione ferroviaria e la stazione della metropolitana lungo corso Milano". L’attuale programma di avanzamento del prolungamento di 12,8 chilometri della Lilla fino a Monza prevede la conclusione del progetto definitivo in fase di stesura da parte di MM spa, la pubblicazione del bando di gara e l’aggiudicazione dell’appalto a lotto unico "speriamo entro dicembre del 2024. Ma entro quella data il Governo deve riuscire a trovare i milioni che mancano – ribadisce il sindaco di Monza –. Sono comunque convinto che per una grande opera come questa la domanda non sia se li troviamo, ma quando li troviamo. L’obiettivo di tutti è che i lavori possano partire all’inizio del 2025. Poi, scongiurando imprevisti, per vedere i primi treni viaggiare serviranno 6-7 anni".