La lotta alle occupazioni: "Un piano entro fine anno"

Da un lato il contrasto all’abusivismo e all’illegalità nei caseggiati popolari. Dall’altro, l’approfondimento delle verifiche sull’effettivo stato di bisogno di chi rientra nella morosità incolpevole. La prima azione è già in corso e ieri la Giunta regionale ha ulteriormente deliberato in merito. Anche la seconda è stata intrapresa ma dovrà essere affinata nei prossimi mesi. L’una e l’altra saranno portate avanti dall’assessorato regionale alla Casa. Ieri, nel corso della Giunta, è stata approvata una delibera che, fa sapere una nota, mira "a potenziare i servizi di vigilanza negli stabili Aler per contrastare l’abusivismo e aumentare sicurezza e vivibilità".

Nel dettaglio, l’assessore Paolo Franco chiede alle Aler di predisporre, entro fine anno, un piano con le azioni da mettere in atto da qui ai prossimi 3 anni. Il provvedimento stanzia poi 216.000 euro per finanziare i servizi di vigilanza già attivati nel 2023 da Aler Milano (66.000 euro) e i lavori di sistemazione degli spazi da destinare a guardiania (150.000 euro). "I servizi di vigilanza e cura del patrimonio – dichiara l’assessore – sono un deterrente alla problematica degli abusivi e un argine all’illegalità. Sono parte di una politica integrata che coniuga sicurezza, sanità, servizi sociali e accompagnamento al lavoro, come sperimentato in alcuni contesti milanesi: penso alla presenza del community manager, agli ambulatori sociosanitari e agli sportelli antiviolenza che già offrono riscontri concreti alle necessità dei residenti". Nel 2023 Aler Milano ha assunto 31 operatori per i servizi di vigilanza e cura del patrimonio. "Noi vogliamo potenziare queste iniziative e renderle strutturali a livello lombardo. Per questo tutte le Aler sono tenute a elaborare un piano operativo triennale e trasmetterlo al mio assessorato entro il 31 dicembre 2023" conclude Franco. La delibera prevede anche la possibilità di ricorrere a figure professionali innovative come l’operatore di quartiere, che dovrà porre attenzione sia alla dimensione sociale sia agli aspetti amministrativi e tecnici dei servizi abitativi pubblici.

Scettica Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd: "Annunci già sentiti più volte, ma mai realizzati. Mancano risorse e programmazione". Quanto alle verifiche sulla morosità, l’idea è creare una rete e una contiguità di software con i Comuni, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio per approfondire gli accertamenti sulle eventuali proprietà degli inquilini.

Gi.An.