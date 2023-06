La lezione del Covid "C’è un caso di aviaria" ma è un’esercitazione Così si allenano in Ats

di Giulia Bonezzi

L’allerta piomba sui telefonini della direzione strategica dell’Ats Metropolitana alle 8.15 di martedì: un caso di influenza aviaria contratta in un allevamento del Milanese. Per fortuna stavolta si tratta di un’esercitazione. Una prova tecnica d’attuazione del piano pandemico locale, messo a punto dall’Agenzia di tutela della salute competente per le 3,5 milioni di anime delle province di Milano e Lodi sulla traccia del piano regionale 2021-2013, approvato al Pirellone il 17 maggio 2022.

Il piano pandemico, ha spiegato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso due settimane fa in Commissione Sanità, "è uno strumento dinamico" che necessita di revisioni e aggiornamenti periodici – coordinati, in Lombardia, da un comitato che s’è riunito già due volte e lo farà di nuovo dopo l’estate per valutare il primo anno d’attività –, "a seguito dell’evoluzione delle conoscenze, delle indicazioni regionali e nazionali" ma anche "di un costante confronto con le strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio". Inclusi i tecnici delle Ats, che hanno definito i propri piani operativi locali, articolati in quattro fasi ("interpandemica", cioè tra una pandemia e l’altra; di allerta; pandemica; di transizione), dettagliando, per ciascuna, le risposte pratiche a un’eventuale pandemia influenzale per limitarne il più possibile l’impatto.

L’Ats Metropolitana ha voluto testare il suo piano con un’esercitazione organizzata dal dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria, guidato da Marino Faccini. Immaginando un’emergenza virtuale, ma realistica: da tempo vengono segnalati nel mondo casi umani sporadici di positività all’influenza aviaria, le autorità internazionali raccomandano di tenere alta l’attenzione e anche il comitato pandemico lombardo, a marzo, ha sollecitato le Ats ad affinare i radar sull’aviaria e sul morbillo.

Quella di martedì era una simulazione interna; i dipendenti dell’Ats sapevano che si sarebbe svolta ma non ne conoscevano i contenuti. Alle 8.30, quindici minuti dopo l’alert, il direttore generale Walter Bergamaschi ha convocato per le 9 l’unità di crisi, composta dai 17 direttori dei servizi dell’Ats, che hanno fatto una prima valutazione e organizzato le azioni previste dal piano in base alle proprie competenze, adattandosi a ulteriori informazioni simulate sul “paziente zero“ e sui primi contatti identificati che hanno ricevuto a rate nelle ore successive: sorveglianza epidemiologica umana e veterinaria, contact tracing, verifica della disponibilità di test e dispositivi di protezione, coinvolgimento dei medici di base, comunicazioni alla popolazione. L’unità di crisi si è riunita di nuovo alle 12 per fare il punto, e infine alle 16 per il briefing sull’esperimento. Dal quale, a quanto Il Giorno apprende, sono emerse indicazioni utili a perfezionare il coordinamento tra i vari servizi e alcune azioni previste dal piano, oltre all’importanza del testing anche in un contesto non pandemico. E delle esercitazioni: quella dell’altroieri non sarà l’ultima.