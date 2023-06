La governance dei trasporti La Regione vuol pesare di più Rebus da 170 milioni sui costi

Una partita tutta da giocare e un rebus ancora da sciogliere. Minimi comuni denominatori tra l’una e l’altro: la Regione e le politiche del trasporto pubblico. Quanto alla partita da giocare, Franco Lucente, assessore lombardo ai Trasporti, supportato dalla maggioranza, intende presentare e far approvare in Consiglio regionale una modifica alla legge che disciplina i rapporti di forza all’interno dell’Agenzia del Trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, vale a dire: l’Agenzia competente sull’area nella quale gravita la parte maggioritaria del traffico passeggeri lombardo. L’obiettivo della Regione è semplice: contare di più. "Oggi – spiega Lucente – deteniamo il 10% dell’Agenzia anche se, tra i soci, siamo quelli che trasferiscono più risorse al sistema del trasporto pubblico. La riforma che stiamo studiando insieme ai nostri uffici vuole riequilibrare questa situazione". Non è detto che il provvedimento al vaglio di Palazzo Lombardia miri a rivedere le quote di rappresentanza all’interno dell’Agenzia aumentando quella della Regione. Può farsi largo una seconda via: modificare le regole interne, le regole del gioco, in modo che la Regione abbia più voce in capitolo di quanta ne abbia oggi. La certezza è che Palazzo Lombardia può procedere in autonomia: la competenza in merito è regionale.

Quindi il rebus. Regione Lombardia, come noto, ha rinnovato il contratto di servizio con Trenord senza provvedere al lancio di alcuna gara: una proroga in house. E all’azienda ferroviaria regionale si è impegnata a corrispondere 97 milioni di euro in più all’anno: per l’esattezza 542 milioni di euro a fronte dei 453 milioni del 2022. Al tempo stesso, per quanto riguarda invece il trasporto su gomma, la Giunta si è impegnata a corrispondere 70 milioni in più. In ambo i casi si tratta di risorse aggiuntive dovute soprattutto, anche se non esclusivamente, a coprire extracosti generati, ad esempio, dai rincari dell’energia. A sollevare il tema, però, è Simone Negri, consigliere regionale del Pd, che ha presentato un’interrogazione all’Aula: "Non si capisce dove la Giunta intenda recuperare queste risorse. Al momento non sono previsti ulteriori stanziamenti nelle dotazioni di bilancio. E i trasferimenti che arriveranno dal Fondo nazionale trasporti non sono assolutamente sufficienti a coprire una cifra simile. Non vorremmo assistere a tagli del servizio o a nuovi aumenti delle tariffe". A replicare è Lucente: "Le coperture ci saranno e non ricorreremo a tagli delle corse. Quanto al trasporto su gomma va detto, però, che oggi ci sono tratte ridondanti rispetto alla domanda, quindi interverremo non tagliando di netto il servizio ma ripensandolo e rendendolo più efficiente e meglio proporzionato attraverso l’uso della tecnologia, in grado di ottimizzare l’incontro tra domanda e offerta. Quanto ai treni, invece, entro il 2024 introdurremo i pagamenti contactless".

Giambattista Anastasio