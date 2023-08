La giustizia veloce Processi per direttissima

C’è una giustizia velocissima che non si ferma mai, nemmeno d’estate. Dentro le aule delle “direttissime“, spesso accostate da chi ci lavora a bolge dantesche, ferve il rito delle convalide degli arresti della notte. È qui che passa la piccola criminalità che poi riempie a dismisura le carceri.

"Giudice, ho appena iniziato a leggere il fascicolo" protesta debolmente l’avvocato Valentina Scandale, "sostituta di una collega amico in vacanza", quando viene chiamata dal magistrato. Pochi minuti prima ha afferrato dal tavolo del pubblico ministero le carte in cui viene ricostruito il caso di un egiziano beccato con un panetto di hashish da 70 grammi. Leggere il prima possibile l’incartamento, spiega Chiara Campanello, legale specializzata in direttissime, è l’obbiettivo di ogni difensore d’ufficio buttato giù dal letto dalle forze dell’ordine per difendere gli arrestati. "Stamattina sono fortunatissima, ho un po’ di minuti per sfogliarlo".

Copia a penna su un taccuino con grafia minuziosa le tappe della vicenda del suo cliente accusato di avere strappato dal collo di un’anziana una catenina. Decide in pochi secondi la strategia da suggerire al ragazzo di 27 anni, egiziano, nella gabbia. Il consiglio è di ammettere l’errore. "Non ha precedenti, ci sono margini per evitare il carcere". Parte la litania delle domande del giudice . "Ha una casa?". "Ho un posto letto al Giambellino che pago 200 euro". "Lavora?". "In nero, come imbianchino". "E’ regolare?". "Ho già l’appuntamento per le impronte digitali". E poi supplica: "È la prima volta che sbaglio e anche l’ultima. Chiedo perdono".

Jamal Zoughheib, l’interprete arabo che da 40 anni fa questo lavoro pagato spesso male e in ritardo, accompagna coi gesti delle mani le parole del giovane come a dire “non lo faccio più“. Ma il giudice lo spedisce in carcere anche perché, dice, c’è "un’elevata" possibilità di reiterazione del reato e poi la sua condotta di strappare la catenina "è stata di particolare violenza". Si mette le mani in faccia e piange, gli agenti lo portano via. Avanti un altro.

Il pubblico ministero con abito a fiori, espradillas, ventaglio e tè freddo, indossa la toga. Questione di droga. "Da dove veniva e dove era destinata?". "Non lo so". Ha precedenti, è tossicodipendente. Galera anche per lui: "ci sono evidenti esigenze di tutela della collettività". Nella pausa l’interprete racconta: "Sono al servizio permanente della giustizia. Non vado in ferie da due anni. Ad agosto, poi, manco a parlarne. Ci sono un sacco di emergenze. Mi pagano spesso a distanza di mesi. È un lavoro bellissimo, il mio, e importante, ma non lo vuole fare nessuno. Le bollette le devi pagare subito".

Altra aula. Una donna nigeriana di 33 anni ha danneggiato 12 scooter elettrici a noleggio e una moto, zona Stazione Centrale. Emerge che ha un disturbo bipolare e vive in strada a Milano. "Ho la protezione internazionale perché sono omosessuale e nel mio Paese non si può esserlo". Fa capire che vorrebbe andare in carcere per mangiare. Ma non ci sono le esigenze cautelari. Libera.