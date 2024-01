La giunta decide: 2 orti assegnati a progetti sociali

Due orti comunali destinati a progetti sociali. Lo ha deciso la giunta approvando il nuovo regolamento per la gestione degli appezzamenti del Comune in via Gramsci. Due degli spazi saranno destinati ad associazioni ed enti del terzo settore per il sociale. "Numerosi studi dimostrano come l’orticoltura possa essere di grande sollievo per situazioni di fragilità - spiega l’assessore Marco Pozza (nella foto) -. Con la pubblicazione del bando, dal 2024 tra i 209 ortisti ci saranno anche due associazioni che presenteranno un progetto sociale per i giovani e il mondo dell’assistenza a persone disabili o fragili".