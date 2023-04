La Frassinetti al liceo Brera per Fausto Tinelli

"Entro fine marzo, quando è stato ucciso Tinelli, andrò al liceo Brera e porterò dei fiori alla targa che ho fatto mettere quando ero assessore". Così aveva annunciato la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti a margine della sua visita all’Itis Molinari di Crescenzago, dove aveva partecipato alla commemorazione di Sergio Ramelli, il 19enne militante del Fronte della Gioventù ucciso a colpi di chiavi inglese nel 1975 da un gruppo di Avanguardia operaia (morì dopo 47 giorni di agonia). Lì era stata contestata da una trentina di manifestanti dei sindacati di base Usb e Cobas e dei collettivi. Mentre i docenti avevano deciso di non partecipare alla commemorazione per dissociarsi da un’iniziativa calata dall’alto – una manciata di giorni prima e senza una discussione negli organi collegiali – che si sarebbe prestata "a facili strumentalizzazioni". In quell’occasione si era presentato Bruno Tinelli, fratello di Fausto: "Non sono un politico ma so cosa si prova: ho rispetto per il dolore di questa famiglia", aveva detto.

Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci erano "due ragazzi ammazzati mentre erano disarmati che amavano far politica", aveva ricordato Frassinetti parlando dei due giovani militanti di sinistra uccisi fuori dal Centro Sociale Leoncavallo nel 1978 a Milano e preannunciando la sua visita a Brera. Marzo si è ormai chiuso, ma lunedì, su sua iniziativa, la sottosegretaria del Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà nella sede di via Hajech del liceo artistico per una commemorazione con la madre e il fratello di Fausto Tinelli. Il 29 aprile parteciperà poi anche alla commemorazione nei giardini di via Pinturicchio, davanti al cippo per Ramelli. "Ricordare un ragazzo ammazzato a 18 anni non può essere una strumentalizzazione". Si.Ba.