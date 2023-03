La forza al femminile "Voi, figure ispiratrici"

"Siate punti di riferimento per le altre donne. Siate figure ispiratrici". Con queste parole il sindaco Giacomo Ghilardi ha consegnato i riconoscimenti del Premio "Donne&Lavoro", promosso dal Comune in collaborazione con Confcommercio e Confartigianato. Dalla commerciante over80 alla ventenne Carolina Dallari, l’iniziativa ha valorizzato diverse fasce di età, di imprenditoria e di storie femminili. "È il giusto riconoscimento alla forza delle donne. È un premio che nasce dal territorio per il territorio e per far conoscere le nostre realtà così importanti al resto della città", hanno spiegato il vicesindaco Giuseppe Berlino, con delega al Commercio e alle Attività produttive, e l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Daniela Maggi. Quasi 30 candidature per questa prima edizione che ha premiato 5 professioniste. Classe 1997, Carolina ha ricevuto la targa della categoria under35 per aver creato durante la pandemia una linea di gioielli in argento, avviando l’e-commerce in parallelo al negozio di famiglia, Ronchi Gioielli di piazza Gramsci. Un omaggio alle storie locali, "alle sfide. Questa è l’eccellenza della nostra città e questa iniziativa è il nostro impegno per promuovere una cultura di eguaglianza nel mondo del lavoro", ha concluso il sindaco.