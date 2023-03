La firma di trentatrè enti Una rete fra i Comuni: uniti per fare squadra

di Roberta Rampini

Trentatrè firme in rappresentanza di trentatré Enti e realtà del terzo settore che mettono a sistema le loro competenze per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne. È stato sottoscritto ieri mattina, in occasione della Giornata Internazionale della donna, il Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate a sensibilizzare, prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne. La rete comprende i 17 Comuni dell’area Rho e Garbagnate (Rho, Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese, Vanzago, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro), l’Asst Rhodense, attraverso i consultori, pronto soccorso e gli altri servizi specialistici; le due Aziende Consortili Sercop e Comuni Insieme; l’Ats Città Metropolitana di Milano; le forze dell’ordine; Dialogica Cooperativa Sociale; Fondazione Somaschi Onlus che gestisce i due Centri antiviolenza Hara di Rho e Bollate e numerosi enti del terzo settore e del privato sociale.

Tre le priorità: continuare a sensibilizzare i giovani sui temi della violenza di genere; costruire un sapere diffuso, accessibile e comprensibile a tutti e tutte e infine rafforzare il sistema dei servizi per aiutare le donne. Ciascuno con il proprio pezzettino, per esempio l’Associazione La Lampada di Aladino Onlus ha donato kit con prodotti per l’igiene personale alle donne vittime di violenza che arrivano al Centro Antiviolenza Hara. Ed ancora Fondazione Comunitaria Nord Milano ha approvato due giorni fa un progetto, due alloggi in proprietà sequestrate alla criminalità organizzata, uno a Rho e uno a Bollate da mettere a disposizione delle donne maltrattate. "La firma è avvenuta nella giornata che mette al centro dell’attenzione l’universo femminile - ha dichiarato il Andrea Orlandi -. Il protocollo mette in rete tanti soggetti di diverse tipologie: ciascuno collabora perché chi vive situazioni di maltrattamenti e violenze possa trovare il sostegno che più le serve. L’intesa è frutto del lavoro di tanti anni. Senza il mattone che ciascuno rappresenta avremmo dei buchi nel muro e ci sfuggirebbero alcune situazioni, visto che parliamo di un territorio di 320mila abitanti. Speriamo che questo 8 marzo sia foriero di ulteriori protocolli".