La fiera dell’impiego. Rete per crescere

Gli esperti di lavoro e formazione del territorio incontrano persone e imprese, con servizi e consigli su misura. È questo l’obiettivo della seconda edizione della Fiera del Lavoro, l’iniziativa organizzata da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano, la rete delle agenzie per il lavoro e gli enti di formazione. L’appuntamento si tiene venerdì primo dicembre a Palazzo Leone da Perego, in via Monsignor Eugenio Gilardelli 10, dalle 9.30 alle 16.30.

Anche quest’anno le persone in cerca di lavoro o che desiderano aggiornare il proprio profilo professionale possono contare sulle opportunità proposte dagli esperti dei servizi al lavoro e della formazione.

E anche le aziende che cercano personale possono rivolgersi al servizio d’incontro domanda e offerta di Afolmet e a quello delle agenzie di lavoro presenti all’iniziativa. Durante la giornata sarà possibile incontrare i recruiters e candidarsi alle offerte di lavoro del territorio. Sarà a diposizione un servizio di revisione del curriculum vitae per renderlo efficace e saranno dati consigli su come presentarsi al meglio al colloquio di lavoro. Chi desiderasse aggiornare le proprie competenze può ricevere informazioni sui corsi di formazione disponibili e sulle opportunità offerte dal programma nazionale Gol (Garanzia occupabilità lavoratori). I presenti potranno inoltre conoscere gli strumenti offerti dalla legge 6899 per l’inserimento lavorativo di persone disabili. Nel corso della giornata dalle 11 alle 16.30 saranno previste delle presentazioni aperte a tutti i partecipanti sulle opportunità di lavoro, di orientamento e di formazione. Per partecipare è possibile inviare il proprio curriculum a promozione@afolmet.it oppure presentarsi all’evento con la copia cartacea del cv.