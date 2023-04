La Fiera delle Palme al via con la banda e i fuochi d’artificio

La musica della banda, la Fanfara dei Bersaglieri, i fuochi d’artificio e tanti cittadini, l’edizione numero 402 della Fiera delle Palme è al via. L’inaugurazione ufficiale l’altra sera all’area feste di via Colombo, fra battimani, musica e commozione. E’ la fiera del ritorno, la prima "vera" del post pandemia. Ora largo al divertimento e allo stare, finalmente, insieme: sino a lunedì bancarelle, giostre, mostre, eventi e musica. Al microfono, sul palco dell’inaugurazione, il sindaco Antonio Fusé. "Il momento della Fiera ci comunica una identità e una prospettiva. La Fiera fa parte delle nostre radici". Ancora. "L’inaugurazione di questa sera è il culmine di giornate frenetiche dedicate a sistemare tutti i dettagli, a guardare con ansia le previsioni ed incrociare le dita. Ma nulla ci ferma. Una Fiera che arriva a contare 402 anni è un dono. Significa che intere generazioni ne hanno custodito gelosamente la memoria nel tempo. Sino a noi". Taglio del nastro con fuochi d’artificio. "Abbiamo voluto una partenza col botto. Per regalarvi un po’ di magia". Ricchissimo il programma del fine settimana. Sono aperte da giorni le mostre, fra fotografia, arte e cultura. Tornano le iniziative più amate: il luna park, bancarelle, stand, e la mostra del bestiame, che sarà allestita nello spazio di via Buozzi per tutta la giornata di domani. In calendario pilates e yoga per strada, una mostra di auto storiche dei Carabinieri, pomeriggi musicali, sessioni di pasticceria, estetica e beauty con i ragazzi dell’Enaip. L’appuntamento di stasera è con il cantautore Daniele Stefani, domani tocca al "Divina Show", scatenata serata con le più amate hit degli anni 70, 80 e 90. Monica Autunno