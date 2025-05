“Un amore che non si estingue“. Si chiama così la festa delle Librerie Indipendenti di Milano, che si svolgerà domenica prossima, 25 maggio, dalle 10 alle 22 nei Chiostri di via De Amicis 17. "Una giornata per raccontarvi tutto l’amore che ci mettiamo. Siamo librerie indipendenti, offriamo passione e resistenza contro gli asteroidi che piovono dal cyberspazio, gli attentati alla cultura, le impennate del mattone, gli agguati alla bibliodiversità, il silenzio dei quartieri. Siamo ancora qua perché questo nostro amore per i libri e per chi legge non si estingue", spiegano i promotori.

E sono 24 le librerie che parteciperanno all’iniziativa: Aribac Libreria, L’échappée close, In Cerca di Guai Libreria, Libreria Baravaj, Libreria Chissadove, Libreria Claudiana, La Libreria del Mare, Libreria di Quartiere, Libreria I Baffi, Libreria Linea d’Ombra, Libreria Militare, Libreria Popolare di Via Tadino, Libreria Sottosopra, Libreria Trovalibri, Libreria Tutti giù per terra, LibriSottoCasa, Long Song Books & Café, MaMu Magazzino Musica, MaMì Libri & Birra, La Memoria del Mondo Libreria Editrice, Prospero’s Books, Scaldasole Books, Scamamù Libri Giochi e Spazio, Tempo Ritrovato Libri.

La festa si svolgerà con il patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano e la sponsorizzazione di TintaUNITA. Tutto il giorno: 80 metri di bookshop a cura di tutte le librerie e 12 editori; cibo e bevande al bar e nei chiostri. Tutto il programma della giornata è su www.librerieindipendentimilano.net.