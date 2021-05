Cittadini "ingaggiati" per scoprire il patrimonio di biodiversità del Parco Ticino. Torna "Bioblitz Lombardia", l’evento naturalistico di Citizen Science. Per il nostro territorio la cornice sarà il centro Parco "Geraci" di Motta Visconti, dove un gruppo di guide ambientali escursionistiche dell’Aigae porteranno gli appassionati alla ricerca delle diverse specie che qui vivono. La sera di sabato 12 giugno toccherà all’escursione dedicata al censimento di uccelli e mammiferi notturni, con "La Compagnia della Notte".

Si proseguirà, poi, nel pomeriggio di domenica 13 giugno, con tre escursioni distinte: "La Compagnia delle piante" si dedicherà al riconoscimento e alla raccolta dati di fiori, arbusti e alberi, "La Compagnia degli Aves" raccoglierà informazioni sulle specie di uccelli e mammiferi e "La Compagnia delle Farfalle", che si muoverà alla ricerca dei Lepidotteri diurni e degli altri impollinatori. I partecipanti, grazie al proprio Smartphone e all’Applicazione INaturalist, saranno chiamati a censire queste specie per capire cosa nasconde il Parco.

"La presenza dei cittadini è l’elemento fondamentale dell’iniziativa – ha spiegato il presidente del Parco, Cristina Chiappa -, perché vengono coinvolti in una attività a carattere scientifico e contribuiscono in maniera partecipe al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde". Per info su come prenotare: www.associazione-codibugnolo.com

Francesco Pellegatta