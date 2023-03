"La diversità è una ricchezza da valorizzare Internet va usato e non demonizzato"

Jacopo Tragni era venuto a trovarci a scuola già in ottobre per il progetto "Cybercosa" sul cyberbullismo (proposto dalla nostra Funzione Strumentale salute & benessere , docente Barbara Colombo) lui fa parte del team di "Fare x bene ets", un’associazione nata nel 2010 col desiderio di rendere migliore il mondo in cui viviamo e proprio per questo abbiamo deciso di intervistare proprio lui.

Nella tua esperienza ritieni sia vero che i Social tendano a spingere i ragazzi ad essere tutti uguali e ad avere gli stessi gusti?

"I social sono come la moda, a volte finiscono per creare dei trend che vanno a definire ciò che è bello e ciò che non lo è, ciò che cosa può piacere e che cosa invece no creando quindi dei modelli che influenzano anche le idee, emozioni e comportamenti".

Ma quindi i social possono anche essere una cosa sana?

"Non vanno demonizzati! Dipende sempre da come li si usa, a volte però possono diventare degli amplificatori di alcune dinamiche patologiche personali e di gruppo".

Noi ci siamo chiamati “Classe tante tinte” perché abbiamo dodici bandiere, pensi che crescere immersi nella diversità possa aiutarci a usare bene i social e a non cadere in quelle dinamiche di cui parlavi?

"Certo che si! Si deve guardare alla diversità come qualcosa da valorizzare e non da annullare"