La denuncia dell’opposizione "Medici di Opera in attesa della Casa di Comunità"

di Massimiliano Saggese

Casa di comunità di Opera: c’è (quasi) tutto. Perché non farla partire? La denuncia di Simone Negri, consigliere regionale del Pd che ha scritto a Bertolaso. L’edificio c’è, è di proprietà del Comune ed è praticamente pronto: i lavori di sistemazione da parte dell’amministrazione comunale sono di qualche mese fa. "Sono il primo a comprendere che gestire l’avvio delle 216 case di comunità nel territorio lombardo non sia operazione semplice. E che, a mesi di distanza, emerga una serie di problemi come ad esempio la non adeguata collocazione di alcune strutture, anche per valutazioni approssimative di alcuni comuni. Però, viste le difficoltà del PNRR, c’è anche da chiedersi perché non monitorare complessivamente il quadro e capire se c’è qualche operazione che potrebbe partire prima del previsto", spiega Simone Negri. "Sono stupito ad esempio rispetto alla nuova CdC che dovrebbe sorgere a Opera. Può essere che ci si debba fare ancora qualche lavoro di predisposizione, c’è l’arredo. Ma parliamo di risorse già stanziate". Negri punta il dito anche sulla questione personale per la Cdc. "E qui credo vi sia il maggiore elemento di stupore. L’amministrazione comunale di Opera, guidata dalla sindaca Barbara Barbieri Verga, si sarebbe portata avanti e avrebbe raccolto la disponibilità di alcuni giovani medici di famiglia disposti fin da subito a collocarsi nella struttura e a lavorare insieme per far sviluppare il servizio nel territorio. Certo, non ci sono solo i medici, ma va da sé che si sarebbe già risolto un bel punto". Il consigliere regionale del Pd ed ex sindaco di Cesano Boscone ha anche scritto alla dirigenza sanitaria della regione e all’assessore Bertolaso facendo sua la richiesta di interlocuzione del comune. "Possibile pensare di anticipare i tempi? Oppure di consentire una partenza articolata su fasi diverse? Perché non consentire di far prendere posto ai medici di famiglia? Oggi una disponibilità, tra mesi sicuramente verrà meno. Perché far perdere al territorio l’occasione di avere un servizio così prezioso già funzionante? Per quanto ne so io, nonostante le diverse settimane intercorse, ASST ancora non ha risposto al comune. E questo non è un buon viatico, al momento il rilancio dei distretti e della sanità territoriale è rimasto solo sulla carta".