La Croce bianca "Nostra colonna da vent’anni"

Enrico Caccialanza era uno storico volontario della Croce bianca di San Giuliano, dove ha militato per oltre vent’anni, tant’è che nel 2020 era stato tra le persone premiate per la loro lunga attività all’interno dell’associazione. Aveva iniziato guidando le ambulanze e ultimamente, anche in ragione dell’età, era passato a ruoli meno operativi, ma comunque preziosi, come la gestione e manutenzione del parco mezzi. Frequentava settimanalmente la sede dell’associazione, dove la notizia del drammatico incidente di ieri mattina nel Lodigiano ha lasciato tutti senza parole.

"Una presenza storica, tra le più rappresentative dello spirito della nostra associazione. Riservato per quanto riguardava la sua vita privata, era un volontario che non si risparmiava, e al quale dobbiamo molto. La sua scomparsa è una grande perdita per il gruppo, prima di tutto in termini umani": sono queste le parole del presidente della Croce bianca di San Giuliano Riccardo Fronzuti, che è stato raggiunto dalla tragica notizia nel pomeriggio di ieri. "Siamo sconcertati per l’accaduto – prosegue – e ci stringiamo attorno al dolore della famiglia di Enrico. Un uomo che ricorderemo sempre con grande affetto e riconoscenza".

Ora si aspetta che venga fissata la data dei funerali del pensionato, per permettere a tutti coloro che lo conoscevano, e alla comunità locale, di rendergli l’ultimo saluto.

Alessandra Zanardi