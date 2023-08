La coppia precipitata nell’Orrido Fiato sospeso per la moglie ferita

di Monica Autunno

Tragedia di Menaggio, Carugate piange Amalio Diego Mandelli, 65enne, precipitato l’altro giorno durante un’escursione sul sentiero dell’Orrido della val Sanagra. E prega per la moglie Nadia, 64 anni, ancora ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano. Nella caduta la donna ha impattato contro un albero, che avrebbe attutito il colpo. Le indagini sul terribile incidente occorso alla coppia carugatese sono ancora in corso. Dovranno accertare se i coniugi siano precipitati insieme dal sentiero, finendo nel vuoto. O se uno dei due sia scivolato per primo, e l’altro sia poi caduto nel tentativo di aiutarlo.

La coppia viveva a Carugate in via Fanin. Sul luogo del dramma, e al capezzale della donna, il figlio Loris. La notizia del tragico incidente avvenuto domenica sulle montagne sopra Menaggio, nel Comasco, è piombata nel Comune della Martesana l’altra mattina. "Non conoscevo la coppia, conosco di vista il figlio – così il sindaco Luca Maggioni –. Naturalmente sono molto rattristato. Desidero esprimere il cordoglio mio personale e dell’amministrazione comunale alla famiglia, e auguro alla signora di riprendersi". Il luogo dove l’incidente si è verificato è molto conosciuto e gettonato dagli escursionisti: boschi e verde, un lungo sentiero, a tratti ripido, e un percorso su passerelle con vista mozzafiato sull’orrido. La coppia, secondo quanto ricostruito, aveva terminato la salita lungo il sentiero e raggiunto l’inizio delle passerelle quando è avvenuta la tragedia.

Le indagini accerteranno se sia stato uno dei due, forse la donna, a perdere l’equilibrio e a finire nel vuoto, seguita dal marito in un disperato tentativo di soccorso, o se i due siano caduti, per cause da chiarire, nello stesso momento. Gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco sono sopraggiunti poco dopo. Solo mentre si accingevano a recuperare il corpo ormai senza vita dell’uomo precipitato si sono resi conto, attirati dalle grida, che poco lontano c’era la donna, incastrata fra alberi e roccia, ancora viva.

Un messaggio di cordoglio alla famiglia di Amalio Mandelli è stato indirizzato ieri anche dal Comune di Menaggio e condiviso da tanti cittadini della località comasca: "La nostra comunità – vi si legge – esprime le più sincere condoglianze ai familiari dell’escursionista deceduto ieri a causa di una caduta mentre percorreva con la moglie uno dei sentieri d’accesso alle passerelle dell’Orrido. La speranza di tutti è che la moglie possa farcela a superare le ferite e i traumi riportati".