"La città è più sicura, i numeri lo dimostrano"

"Agli attacchi strumentali, alle critiche pretestuose, futili e mai costruttive, rispondiamo con numeri e fatti". Il consigliere di maggioranza Gianluca Vitali (M5S) si fa portavoce degli attivisti per esprimere solidarietà e sostegno all’assessore e compagno di partito Stefano Salcuni (nella foto) , che si occupa di polizia locale e legalità, per gli attacchi che spesso riceve dall’opposizione che ne chiede "le dimissioni per incompetenza e inadeguatezza. Corsico è un fallimento completo sulla sicurezza in città", come ribadisce il consigliere di opposizione Antonio Saccinto (FdI).

"L’amministrazione ha assunto 10 agenti in due anni. Nel 2021 il Comando era composto da 15 persone, oggi, dopo molta fatica, siamo a 23 agenti. Le assunzioni continueranno nei prossimi mesi – inizia a elencare Vitali –. Abbiamo investito circa 500mila euro in sicurezza tra videosorveglianza e nuova dotazione tecnologica. Nell’ultima variazione di bilancio sono stati previsti oltre un milione 400mila euro per la polizia locale, che copriranno il rinnovamento del parco auto, l’acquisto di tablet per snellire il lavoro in strada e l’installazione capillare sul territorio di un sistema di telecamere di ultima generazione".

Vitali tiene a ricordare che "nel 2021 non c’era neanche una telecamera attiva: oggi Corsico ha un sistema di videosorveglianza che conta 51 telecamere, di cui 21 nei parchi". Il consigliere sottolinea la sinergia e il lavoro con gli uffici che consente di ottenere anche importanti finanziamenti, come "il bando vinto che coprirà il 70% dei costi per il nuovo sistema di lettura targhe – aggiunge Vitali –. Vale la pena di menzionare alcuni progetti: dalla rimozione dei veicoli abbandonati, alla collaborazione con altri Comuni per strutturare operazioni mirate di prevenzione territoriale, alla ripresa dei controlli ai mercati. Siamo ripartiti dopo anni difficili e un commissariamento, ma c’è impegno, responsabilità e dimostrazione del lavoro svolto. Rispediamo quindi al mittente le critiche pretestuose – conclude Vitali –, con l’auspicio che su questi temi ci sia più correttezza e onestà intellettuale da parte dell’opposizione, oltre a ribadire la nostra totale fiducia nel lavoro del nostro assessore".

Fra.Gri.