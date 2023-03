La ciclabile tra Terrazzano e Passirana non è più un sogno

Taglio del nastro con biciclettata, domani, per la nuova pista ciclabile che collega la frazione di Terrazzano a quella di Passirana di Rho. Il progetto, approvato dall’ex giunta comunale guidata dal sindaco Pietro Romano, è stato realizzato con i fondi legati all’Accordo di programma per la rigenerazione dell’area ex Alfa Romeo di Arese, ben 650mila euro. "La pista parte da via Ariosto e si congiunge alla ciclabile già esistente in via Settembrini – spiega l’assessora alla Mobilità Valentina Giro – quello che inauguriamo è quindi un percorso che mette in collegamento diversi servizi, dal liceo Majorana al Molinello Play Village. Un tragitto che si inserisce nel contesto cittadino: obiettivo è procedere, pezzo a pezzo, per comporre l’intera rete ciclabile di Rho, che garantisce spostamenti in sicurezza a quanti scelgono la bicicletta per i loro spostamenti quotidiani". Domani alle 15.30 la pista lunga due chilometri verrà inaugurata coinvolgendo i cittadini che amano muoversi sulle due ruote. In collaborazione con Fiab Rho by bike, il ritrovo è previsto alle ore 15.15 in piazza Chiesa a Terrazzano. Tutti in sella e dalle 15.30 i partecipanti potranno ‘collaudare’ il percorso circolare quasi interamente su ciclabile. Da via Ariosto si percorrerà la nuova ciclabile fino a Passirana per poi proseguire verso Arese, raggiungere Villa Arconati e le vie d’acqua. Il cerchio si chiuderà con rientro a Mazzo e destinazione Molinello Play Village in via Trecate, dove attorno alle 16.3017 è prevista una merenda offerta da Consorzio di aziende - Distretto 33. La partecipazione alla pedalata è gratuita con iscrizione sul sito www.fiabrho.com.

Roberta Rampini