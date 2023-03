La Casa di Comunità si farà L’incertezza: "La carenza di medici"

Un post di poche righe per ribadire che la Casa di Comunità si farà e che il progetto esecutivo sarà approvato dall’Asst Rhodense entro la fine di marzo. È il sindaco di Cornaredo, Yuri Santagostino, a raccontare lo stato di fatto di un’opera molto attesa dal territorio. "Nei giorni scorsi presso l’ospedale di Garbagnate si é tenuta la conferenza dei servizi riguardante la Casa di Comunità che sorgerà nel bene confiscato via Vanzago - scrive il sindaco -. Nelle prossime settimane il consiglio comunale si esprimerà sulla concessione del comodato d’uso ad Asst Rhodense mentre entro fine mese verrà approvato il progetto esecutivo per poi procedere con la gara. Resta ancora da capire quali servizi verranno offerti dalla Casa di Comunità ed è un tema su cui incalzeremo Regione Lombardia ma vedere il progetto é sicuramente una buona notizia". Un incontro in cui sono stati indicati i prossimi passi, via libera del progetto e gara d’appalto, tutti di competenza dell’azienda sanitaria locale. All’amministrazione comunale spetta solo il compito di concedere in comodato d’uso l’ex mobilificio sequestrato alla ‘ndrangheta nel 2009 e assegnato al Comune nel 2015. I finanziamenti sono quelli messi a disposizione del Pnrr, circa 4 milioni di euro che serviranno per riqualificare l’immobile che si trova in una situazione di degrado da oltre un decennio e la riorganizzazione degli spazi. Il primo cittadino, tuttavia, non nasconde i dubbi sui servizi che verranno aperti, "nel progetto è riportato un elenco di servizi sanitari che vanno dal consultorio agli ambulatori - aggiunge Santagostino -. Mi chiedo se con la carenza di personale in ambito sanitario, di medici di base, poi si riuscirà a far funzionare la Casa di Comunità". Roberta Rampini