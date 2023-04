"La casa “appartiene“ alle politiche della città"

Emergenza abitativa, diritto alla casa, o meglio diritto all’abitare perché in fondo la casa è un “oggetto“, mentre l’abitare è “qualità di vita“.

Che cosa è più attuale, nella settimana del design, se non una riflessione sul tema come quella dall’architetto-urbanista Andrea Boschetti e dall’assessore comunale alla Casa Piefrancesco Maran nell’ambito del format "The right to housing" curato da IQD di Roberta Busnelli.

Partendo dal presupposto, spiegato bene dall’architetto Boschetti, che "La casa appartiene alla città", ci sono due spunti che vanno considerati: come gestire il patrimonio delle case popolari esistenti e come pensare alle città del futuro attraverso sperimentazioni sui modelli abitativi.

Intanto ci sono i numeri a tracciare una mappa dello stato attuale. "Seimila appartamenti sfitti da ristrutturare - spiega Maran - motivo per cui stiamo lanciando il progetto “case e lavoratori“ con l’obiettivo di fare un primo lotto di 300 case e poi di altre 2000 da affidare ai lavoratori che le ristrutturano e le affittano a canone concordato. Il Comune investe sul “sistema casa“ 104 milioni l’anno, tutti gli inquilini regolari pagano 17 milioni l’anno - continua Maran - questo dà l’idea di come la gestione degli alloggi popolari sia un servizio in profonda perdita che necessita di aiuti statali, i quali per ora non sono all’orizzonte". E ancora: "Oltre ai contributi statali però, bisogna inventarsi nuove soluzioni locali, che passano, ad esempio, anche dal recupero di immobili abbandonati. In una situazione di tensione abitativa bisogna “dialogare“ con chi lascia vuoto il palazzo in attesa di futuri guadagni migliori".

E poi c’è la fotografia della scelte abitative attuali per i lavoratori di età compresa fra i 25 e 35 anni, fondamentale per scegliere le politiche più efficaci sulla casa. In base ad uno studio commissionato dal Comune il 68% degli attuali residenti a Milano non era residente nel 2008 e i 2535enni sono il 15% in più rispetto allo stesso anno. Dopo la pandemia chi lascia Milano, tra i giovani, lo fa per distanze superiori rispetto all’hinterland. In questi anni è molto cambiato lo stile di vita e sempre meno persone scelgono di trasferirsi nell’immediata cintura, non c’è più lo spostamento di 5, 10 chilometri. Se prima si pensava: "Non mi posso permettere la città vado nel Comune di prima fascia, oggi c’è dietro una riflessione di tipo economica e di cambio di stili di vita dovuta allo smart working che consente un pendolarismo più di lunga tratta. A cui si aggiunge una "yolo economy" acronimo di you only live once, appunto: “Si vive una volta sola” che sta prendendo piede sempre di più. An.Gi.