La campagna di Milano a due passi dalla città: verdure dell'orto Erba Brusca

Questione di prospettiva. Diresti di essere alla fine di Milano perché nell’ultimo tratto urbano dell’Alzaia del Naviglio Pavese la metropoli sembra davvero lontana. E lascia il posto ad una campagna dove i titolari dell’”Erba Brusca” (351.5166021) hanno pure avviato una piccola e deliziosa attività agricola, convinti che fosse un privilegio raro sfamare gli ospiti del ristorante proponendo piatti dove abbondano verdure e legumi di stagione che loro stessi coltivano. Insomma, un locale pieno di clorofilla, capolavoro di una coppia - Alice Delcourt, cuoca anglo-francese, e di Danilo Ingannamorte, compagno di vita e sommelier- che il tempo sembra non logorare nello spirito e nella visione. Per Ferragosto, menù fisso a 55 euro. Si comincia con un tour di antipasti doc (tra gli altri, la stracciatella con peperoni dell’Orto Brusco, panure e paprika affumicata) per passare ad un primo di sostanza (lasagna parmigiana di melanzane) e ad un secondo godurioso: spalla di maiale cotta low and slow alla senape e al miele, con salsa verde di capperi, cipolla in agro e patate al forno. Per dessert, anguria e tiramisù. Perché mai considerarla periferia?

P.G.