La borsa foderata d’alluminio e gli abiti rubati nei negozi. Tre ladri bloccati dalla polizia

La borsa schermata con scotch e pellicola d’alluminio per disinnescare le placche antitaccheggio. I blitz nei negozi, spacciandosi per clienti. Il palo in strada a controllare che nessuno si accorgesse dei furti in corso. Peccato per loro che a osservare tutto in diretta ci fossero gli investigatori della Squadra mobile, che erano lì proprio per un servizio anti-furti e che hanno arrestato in flagranza i tre ladri: in manette un quarantatreenne di origine cubana, una connazionale ventenne e un cinquantaduenne peruviano, bloccati per furto aggravato in concorso. L’alert scatta alle 19 di martedì, quando gli agenti in borghese della sezione "Contrasto al crimine diffuso", coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola, notano il sudamericano davanti a un negozio di abbigliamento all’angolo tra corso Buenos Aires e via Petrella: osserva dalle vetrine cosa sta succedendo all’interno dell’esercizio commerciale, come se stesse monitorando i movimenti di qualcuno.

Nel frattempo, le telecamere interne registrano quello che sta effettivamente accadendo: il quarantatreenne mostra alcuni capi alla ragazza, fingendo di provarne la misura, e li infila sotto il giubbotto. Pochi minuti dopo, i tre si ritrovano sul marciapiedi: l’operativo della banda tira fuori gli abiti appena rubati da una borsa schermata e li nasconde nello zaino del peruviano. Stesso schema qualche decina di metri più avanti, nel punto vendita di una grossa catena della grande distribuzione. All’uscita, i poliziotti li bloccano immediatamente e sequestrano la merce appena rubata, per un valore di 120 euro, altri sei capi sportivi, un giubbino da donna da 60 euro portato via da un negozio di piazza Lima e quattro confezioni di profumo.

N.P.