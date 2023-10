La bocciatura di Legambiente: "Ex Ceruti deludente su tutti i fronti"

Il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Ceruti? Deludente su tutti i fronti: Bollate merita molto meglio. È questo il giudizio di Legambiente Bollate in merito al progetto di riqualificazione di 40mila metri quadrati di spazi industriali dismessi in via Madonna in Campagna. "Anche se è atteso da molti anni è nato monco, senza il coinvolgimento dei cittadini. Non porta niente in più dal punto di vista qualitativo alla nostra città - spiegano -. Certo è importante la bonifica del sito, ma questo non basta, è insufficiente". Secondo Legambiente la second life disegnata per questa grande area ex industriale fatta di aree verdi, nuove piazze, abitazioni realizzate con i criteri dell’edilizia ecosostenibile e negozi, "è di corto respiro. Serve una visione più ampia, serve ragionare su come si vuole Bollate tra dieci o vent’anni, cosa vogliamo per le future generazione - spiega in un volantino condiviso anche dalla Civica Ambienta Lista e da Per un’altra Bollate - noi crediamo che questo intervento sia diverso, più lungimirante e che sia pensato con la partecipazione attiva dei cittadini di Madonna in campagna".

Da qui l’invito, "cittadini sollecitate il Comune ad aprire un percorso partecipativo vero, chiedete di non rovinare la Bollate del futuro, chiedete di essere ascoltati, chiedete un progetto serio e non speculativo, chiedete servizi per la città, altrimenti l’ex Ceruti diventa un’altra grande occasione perduta". L’idea degli ambientalisti è che il progetto di recupero presentato da Officine Mak, società specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione di aree dismesse, punti solo al piano quantitativo: otto palazzine da dieci piani, un supermercato, una nuova viabilità e 25mila metri quadrati di verde attrezzato, "che è più da decoro che di sostanza", commentano. Un piano che porterà più traffico, in un’area già congestionata, vicino alla scuola primaria Montessori. "Noi chiediamo un progetto diverso, che sorga anche dalla partecipazione effettiva dei cittadini e ci chiediamo quando ci sarà l’assemblea pubblica più volte promessa dall’amministrazione comunale - conclude Legambiente - chiediamo un progetto che metta al centro non il solo profitto della proprietà ma insieme e al primo posto qualcosa di qualitativamente elevato per Bollate. Idee e proposte interessanti si stanno affacciando. Ci chiediamo se l’Amministrazione ha intenzione di ascoltare?".