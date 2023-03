La bicistazione green arriva in metropolitana

Bicistazione green in arrivo alla metropolitana, "a Gessate una delle prime comunità energetiche della Lombardia e un hub della mobilità elettrica e sostenibile". Sarà il Comune, insieme alla Fondazione di Comunità Milano, a finanziare la realizzazione della bicistazione, che vedrà la luce nel parcheggio della metropolitana su un’area di 220 mq, con sacrificio di 16 posti auto. L’iniziativa prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici per 20 Kw: la prima comunità energetica collegata a servizi di mobilità dolce. La progettazione della struttura è stata affidata a Class Onlus, Comitato per L’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile. I primi fondi sono stati messi a disposizione dalla Fondazione di Comunità di Milano Onlus. Immediata la candidatura di Gessate, snodo strategico, capolinea della Mm2, sito d’interscambio e crocevia di piste ciclabili. "La realizzazione della stazione per la ricarica di bici e moto elettriche - così l’assessore all’Urbanistica e Mobilità Sandro Cristina Reggiani - sarà un punto di svolta e di innovazione". M.A.