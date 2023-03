La biblioteca chiude e trasloca Lo spazio maxi diventa mini disponibili 5mila libri su 50mila

di Laura Lana

Nel piano alto gli uffici di rappresentanza del sindaco, che ha traslocato da poco dal palazzetto comunale, sotto la sala per le celebrazioni dei matrimoni e nelle tre stanze del corridoio sulla destra - quelle dove stava l’archivio Isec - il servizio bibliotecario. Tutto concentrato in Villa Mylius. Per due o addirittura tre anni, Villa Visconti d’Aragona sarà interessata da lavori di riqualificazione, grazie ai fondi del Pnrr. Dovranno quindi trasferirsi la biblioteca centrale, le sedi delle associazioni (il Cespi, il centro studi internazionali, il Gruppo Fotoamatori Sestesi e gli Amici della Biblioteca), il fondo Tranquillo Casiraghi, tra i fotografi italiani più importanti del dopoguerra, e i materiali dell’associazione Lucrezia Marinelli. Funzioni e patrimonio che solo parzialmente hanno trovato nuova collocazione. La biblioteca finirà in una parte del piano terra di Villa Mylius, ma lì saranno ospitati solo 5mila dei 50mila volumi attuali. Eppure secondo Luca Nisco, assessore alla Cultura, "l’offerta non subirà nessun impatto negativo". Se 3mila volumi saranno destinati all’interprestito del consorzio bibliotecario, 42mila saranno inscatolati da una ditta specializzata (per 12-13mila euro di spesa). Dove andranno questi numerosi scatoloni ancora non si sa: per ora è in corso la catalogazione dei volumi. "Potrebbero andare al Mage (dismesso da anni, nda) o nei sotterranei di piazza Oldrini (in parte occupati dall’archivio Isec e in parte soggetti ad allagamenti, nda). Non è stato ancora deciso, sono ragionamenti ad alta voce - ha spiegato durante una commissione consiliare -. In ogni caso, già oggi 20mila volumi sono archivio. E, pur negli scatoloni, se servono si potranno andare a prendere. Potremmo far impilare le scatole in un certo modo". Il cantiere su Villa Visconti partirà a luglio per il restauro e il risanamento conservativo, che dovrà adeguare gli impianti, l’efficienza strutturale e sismica. Bando vinto mesi fa, le associazioni senza casa devono ancora essere incontrate, i fondi Casiraghi e Marinelli ricollocati e soprattutto nulla si è pensato per le sale studio. In Villa Mylius due stanze ospiteranno scaffalature e tavolini per la consultazione. "Stiamo ipotizzando alternative per recuperare spazi aggiuntivi. Si tratta della second best e il percorso è autorizzato dalla Sovrintentenza".