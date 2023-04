"La Bergamina non può attendere" Protesta l’associazione Sottocorno

di Laura Lana

È sul piede di guerra l’associazione Sottocorno. Dopo tre progetti e a 5 anni dal primo cronoprogramma, la Terrazza Bottoni (o Bergamina secondo il cambio di nome voluto dalla giunta) è ancora una spazio dismesso e desolato e scollegato dal resto del parco di Cascina Gatti. Secondo i ripetuti annunci dell’amministrazione, i lavori sarebbero dovuti iniziare prima nel 2018, poi alla fine del 2020 dopo la revisione del piano, infine entro il dicembre scorso. Nel mentre c’è stata la scoperta di inquinanti nei terreni: dalle sabbie di fonderia all’amianto, passando per i metalli pesanti. "A ottobre ci hanno spiegato che il ritrovamento di materiale non previsto ha allungato i tempi: noi in realtà lo dicevamo da anni, come affermiamo che non abbiamo trovato tutto – denuncia l’associazione, presieduta da Massimiliano Corraini –. Ci era stato assicurato che a fine novembre sarebbe iniziato il cantiere da completare nel giro di qualche mese, a maggio o giugno". L’area, che deve diventare la porta di accesso al Parco della Media Valle del Lambro, l’unico della città, è immobile come negli ultimi dieci anni, "ovvero abbandonata a sé stessa ma con qualche reti in più che nessuno sa bene a cosa servano. Negli ultimi dieci anni solo un paio di scavi per rimuovere quello che ci dicevano non esserci ma che poi è stato trovato, un contest iniziale di alcuni anni fa buttato via dall’ultima giunta e un presunto terzo progetto, che non è stato reso pubblico e di cui a oggi non si sa nulla". Se fino a dicembre non è stato possibile procedere con la riqualificazione della nuova Terrazza perché non erano conclusi gli interventi di rimozione delle passività, "oggi, visto che siamo ormai giunti oltre l’equinozio di primavera del 2023 pubblicamente chiediamo se è possibile sapere la data di avvio delle opere". Il timore è che questo ulteriore ritardo nasconda la necessità di un secondo step di bonifica. Inoltre, l’associazione da tempo chiede di conoscere il progetto definitivo, così da verificare "che si sia ridotta l’area cementificata come promesso più volte, visto che si tratta di un’opera ambientale". Tra le questioni irrisolte anche la paratia sotto lo svincolo della tangenziale. "Il 12 settembre ci venne promessa la sua rimozione e soprattutto l’analisi di quello che sta lì sotto ma a oggi non è stato fatto nulla – conclude l’associazione Sottocorno –. Era questione di giorni, sono diventati mesi e poi stagioni. Forse diventeranno anni".