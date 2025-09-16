La battaglia per salvare gli alberi. Oltre mille firme e progetti alternativi: "Aspettiamo la chiamata del Comune"

Non si ferma la battaglia per salvare gli alberi di via don Sturzo, a Cernusco. Dopo le 1.142 firme contro il taglio per fare posto a una pista ciclabile, gli abitanti del quartiere Tre Torri presentano le alternative: intervento sui marciapiedi con contenimento delle radici, oppure pista ma con la trasformazione della strada a senso unico. Le ipotesi sono state discusse nel corso di un’assemblea - molto partecipata - in biblioteca, la prima opzione è stata quella che è piaciuta di più. "Aspettiamo ancora la convocazione della Giunta", dicono i residenti dopo l’apertura del Comune in aula, alla quale, però, non è ancora seguito un appuntamento. Il restyling (indigesto) eliminerebbe 15 piante e 25 parcheggi per far posto alla corsia protetta per ciclisti. Dopo un’interpellanza di Vivere, all’opposizione, a fine luglio l’amministrazione aveva ceduto: "Incontreremo il quartiere". Da mesi il rione si batte per cambiare il progetto da 1,3 milioni che "porterebbe più disagi che benefici".

Assemblee per strada, banchetti, volantini porta a porta sono le colonne della "protesta costruttiva". "Era cominciato tutto con un incontro pubblico due anni fa – ricorda la lista – poi il piano era finito nel dimenticatoio. Salvo che a fine dicembre, una delibera alla chetichella ha riesumato la questione cambiandone i connotati". Nella prima contestatissima versione gli stalli cancellati erano 44, "ma gli alberi erano salvi e il costo era 630mila euro, ora siamo a un milione 300mila euro. La gente è sul piede di guerra". Qui abitano circa 500 famiglie. "Da qualche mese è stato inaugurato l’asilo nido che toglierà altri posti auto, il parcheggio è un grosso problema. Eliminarli significa peggiorare la quotidianità di chi ha solo un box, spesso piccolo, mentre ormai in ogni casa ci sono almeno due macchine".

Per non parlare "di parenti e amici in visita costretti a fare il giro dell’oca per venire a cena". I residenti avevano chiesto "la sistemazione dei marciapiedi e manutenzione". La riduzione del taglio iniziale di posti auto era nata "dopo la sollevazione in seguito all’assemblea di fine 2023. Ma i termini nei quali è stato rivisto l’intervenuto non piacciono. Sarebbe meglio ripensarci. Anche se il progetto è esecutivo".