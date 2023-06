La banda dei finti rider La cocaina a domicilio durante il lockdown "Noi copiati dai rivali"

di Marianna Vazzana

"Il mercato è aperto, possono fare quello che c... vogliono, però sta copiando il sistema, sta lavorando con rider! Ci stanno bruciando per le sue c... perché loro non sanno bene come fare i giri. Per le sue c... possono indagare su tutti". Infastidito per l’imitazione di una banda concorrente e a suo dire inesperta, Cesar Augusto Llacsahuache programmava "una visita" da parte di alcuni suoi fedelissimi "a questo stupido", il capo rivale che dal suo punto di vista gli stava rovinando il lavoro. Sì, perché di “lavoro“ il peruviano di 28 anni detto Bio parla nelle intercettazioni. È tra i sette arrestati di ieri dai carabinieri del Comando provinciale di Milano, insieme a suo fratello Fernando Antonio, alias Davide, di 32 anni, già detenuto, e ad altri cinque connazionali, ai quali si aggiunge un’ottava persona ricercata in Perù, con l’accusa, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hascisc. Dalle indagini emerge l’esistenza di una attività imprenditoriale fuorilegge con al vertice i due fratelli che importavano cocaina dal Perù in pieno periodo Covid; droga nascosta dentro le cuciture di alcune giacche, giubbotti e tute con i loghi delle squadre calcistiche Alianza e Universitario, popolarissime in Sudamerica (estranee alla vicenda), trasportata in aereo da corrieri a volte compiacenti e a volte ignari della presenza dello stupefacente nei bagagli, che veniva pure ricoperto di curcuma per coprire l’odore. Poi lo stoccaggio in appartamenti di Milano e infine la distribuzione ai clienti che ordinavano la dose tramite social, Telegram o WhatsApp e venivano raggiunti in moto da pusher travestiti da “rider” di note società di food delivery, l’escamotage per passare inosservati durante i lockdown ed eludere i controlli delle forze dell’ordine. Non solo: per lo stupefacente si usavano nomi in codice come sabbia, cioccolato o riso con pollo. Per indicare i poliziotti, poi, la parola era “uccellini“, mentre i carabinieri erano i “gabbiani“.

L’indagine del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano comincia dopo l’arresto in flagranza, a ottobre 2020, di Harold Alexis Toribio Robles fermato all’aeroporto internazionale di Lima in partenza per Milano: addosso ha oltre 2 chili di cocaina pura. Sono stati ricostruiti cinque episodi di importazione dal 2019 ed è stato individuato il fornitore del narcotico, in Perù. La stima degli investigatori è che i peruviani riuscissero a far arrivare a Milano fino a 6 chili al mese di droga. Arrestate dieci persone in flagranza nel corso delle indagini, tra cui una diciottenne peruviana agganciata in rete e diventata un corriere, inizialmente a sua insaputa, e sequestrati in totale 12 chili di cocaina, 4,5 di hascisc e uno di marijuana più 10mila euro.

Nell’organizzazione ognuno aveva il suo compito: Juan Carlos Luna Durand, “Lupo“, di 44 anni, era il contabile e annotava su un registro i profitti e gli “stipendi“ per i rider. "Ai nuovi arrivati solitamente si dà un premio per il primo ordine" ma in estate "è bassa stagione" e questo incideva sulla ricompensa. Perché la clientela milanese, fuori città per le ferie, diminuiva. In certi casi i rider però chiedevano di più: "Questa str... (una cliente, ndr) è andata a prelevare e ci sta mettendo più di 10 minuti, quindi dammi il doppio perché mi ha lasciato di fronte alla polizia".Autista e uomo di fiducia di Cesar Augusto: Jose Victor Luis Beraun, Tuco, 33 anni, arrestato come Eluzay Angel Vasquez Argandona, di 37, che aiutava nelle operazioni di importazione, accompagnava i corrieri e gestiva anche uno dei depositi di stoccaggio. Mentre Felix Juan Cesar Valiente Barrera, di 46, residente in Perù (ora ricercato), procurava la droga e organizzava le spedizioni. Le donne invece reclutavano corrieri dal Perù su gruppi social di connazionali. E in manette sono finite Rosa Quispe Gamboa, detta Kika, di 29 anni, convivente di Fernando Antonio, e Alessandra Yennifer Naalouf Gutierrez, di 26.