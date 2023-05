La baby gang degli invisibili: alias, comunità e vita randagia. Poi il colpo (fallito) in metrò

Come palline impazzite da una città all’altra. Un giro d’Italia della disperazione. Senza una meta. Spesso da soli. A volte insieme, per condividere casualmente pezzi di vita randagia. Gli archivi delle forze dell’ordine ricostruiscono pezzo dopo pezzo le loro esistenze da adolescenti invisibili, partiti dal Nordafrica senza genitori e sbarcati sulle coste siciliane tra l’estate e l’autunno dello scorso anno. O meglio, le tracce che hanno lasciato per strada sono solo flash parziali di un’odissea senza meta, che giocoforza li spinge verso l’illegalità. La loro storia è quella di centinaia di minori stranieri non accompagnati, con numeri in aumento all’ombra della Madonnina e difficoltà altrettanto crescenti ad assisterli e indirizzarli verso un futuro lontano da disagio e criminalità.

Mercoledì sera, i quattro giovanissimi egiziani, con età e nomi ballerini, hanno tentato un colpo alla fermata Moscova della metropolitana verde: hanno visto scendere dal treno due venticinquenni, li hanno seguiti e intrappolati sulla scala mobile, bloccata con il pulsante d’emergenza. "Dateci soldi e cellulari", la richiesta perentoria, con spintoni e minacce. Le vittime designate si sono difese, nonostante l’inferiorità numerica; e a quel punto i baby rapinatori sono scappati, finendo tra le braccia dei carabinieri del Radiomobile, impegnati in uno dei consueti servizi di controllo negli hub più frequentati del trasporto pubblico.

Dopo le denunce, è partito il giro di telefonate nelle comunità specializzate, alla ricerca di posti che alla fine sono stati trovati tra Milano e Cremona. Certo, la domanda è d’obbligo: quanto ci resteranno? Del resto, non sarebbe la prima volta che scappano. Stando alle informazioni verificate dal Giorno, uno di loro è comparso a Milano nel novembre scorso, dichiarando di essere nato il 25 settembre 2005; con quell’identità è stato pure fotosegnalato a Roma nel gennaio 2023. Un altro è arrivato a Lampedusa con un barcone nell’agosto 2022, e lì ha dichiarato di essere nato il primo gennaio 2005.

Il 5 agosto, è stato assegnato a una struttura di Ragusa, dalla quale è scappato dopo qualche giorno per risalire l’Italia e ricompare a Milano il 23 agosto; in quel caso, ha posticipato la sua data di nascita di quasi dieci mesi, collocandola il 29 settembre 2005. E arriviamo al terzo egiziano, le cui impronte digitali rimandano a quattro alias con età differenti. Il primo, che parla di una persona nata nata il primo gennaio 2006, è stato fornito a Catania il 26 ottobre 2022, verosimilmente dopo lo sbarco. Assegnato a Siracusa, il giovane nordafricano è sparito il 28 gennaio 2023, per ricompare due giorni dopo a Bergamo: si è recato in Questura e ha chiesto aiuto agli agenti, finendo in una comunità. Il 7 aprile, è stato nuovamente identificato a Napoli, e in quell’occasione ha riferito di essere nato il 25 febbraio 2008. Nove giorni dopo, riecco a Genova, stavolta con l’identità di un egiziano nato il 25 luglio 2005.

La quarta identità diversa è stata fornita a chi lo ha denunciato a piede libero per resistenza il primo maggio scorso alla stazione ferroviaria di Lodi: ha raccontato che proprio quel giorno aveva compiuto 15 anni. E arriviamo al quarto complice della tentata rapina, che il 24 luglio 2022 si è presentato per la prima volta a Messina come un egiziano nato il primo settembre 2005. Il primo agosto si è allontanato dalla struttura a cui era stato assegnato, ma due giorni dopo è stato controllato a Piacenza, dando un altro nome. L’8 agosto, eccolo in piazza Duomo: si è avvicinato a una pattuglia in servizio in centro e ha detto di non avere soldi. è finito in una comunità di Pistoia, da cui è fuggito qualche giorno dopo.