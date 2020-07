Bresso (Milano), 27 luglio 2020 - I volontari della Protezione civile di Bresso sono entrati in azione al parco del cimitero, l’altra mattina, per rimettere in sicurezza le piante danneggiate dal forte temporale di venerdì. A cominciare da un enorme abete, che la forza del vento ha spezzato a un metro dalle radici e che ha schiantato sul prato, nel settore vicino all’ingresso pedonale di via Mattei.

Le Casacche gialle, coordinate da Claudio Agostinelli, hanno dovuto segare completamente la folta fronda e i rami; il lungo tronco, invece, è stato tagliato a blocchi, alti circa 30 centimetri. La Protezione civile locale li ha messi a disposizione dei cittadini che ne abbiano bisogno.

Gli interventi di manutenzione del verde pubblico hanno interessato altre zone del parco, che abbraccia il camposanto bressese; per esempio, è stato ripulito il piccolo anfiteatro, dove si erano accumulati acqua, rami e terriccio.

Nelle prossime ore i volontari saranno in giro per il territorio urbano, per risistemare altri danni agli alberi comunali. In via Papa Giovanni XXIII, diverse piante nelle aiuole sono state piegate dalla violenta bufera.