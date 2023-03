KmRosa, pista illuminata di rosa in onore delle donne

Correre, camminare, giocare a basket e mantenersi in forma, restando nel centro storico di Bresso: tutto questo tra il Parco Renzo Rivolta in via Vittorio Veneto e il parco pubblico in via Milano, ora uniti e collegati dal KmRosa, la pista pedonale illuminata dai lampioni a luci led rosa, in onore delle donne. Ora l’apertura dell’anello in calcestre di un chilometro e l’accensione dell’illuminazione che rende davvero suggestivo e sicuro percorrere questi mille metri che passano anche per in piazzale della Costituzione, davanti alla galleria dell’Area Iso Rivolta. Si può fare running e jogging, ma non solo: il KmRosa è l’ultimo intervento del restyling ambientale portato avanti dal Comune; nel settore tra via Milano e via Madonnina sono stati aperti sia un campo recintato da pallacanestro e sia la zona fitness.Giuseppe Nava