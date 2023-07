Ketamina nei barattoli di crema per il corpo: corriere della droga bloccata sul pullman per Milano

Milano – È stata bloccata su un pullman low cost diretto a Milano con un carico di ketamina “ice crystal”, la droga diffusa nei rave party, nascosta nei barattoli di crema per il corpo: una donna italiana è stata arrestata al terminal dei bus di Corso Vittorio Emanuele II a Torino.

L’operazione è arrivata al termine di un’indagine condotta dai finanziari torinesi e partita dai controlli eseguiti in aeroporto, durante i quali era stata segnalata una passeggera italiana, che faceva la spola tra Italia e Spagna, con al seguito consistenti somme di denaro non giustificate rispetto al suo status di disoccupata.

I finanzieri hanno ricostruito i vari spostamenti della donna fino a individuarne il rientro in Italia a bordo di un bus proveniente dalla Spagna. Il successivo controllo, svolto con unità cinofile, ha consentito di rinvenire nella sua valigia 4 barattoli contenenti prodotti “body scrub” la cui composizione è apparsa anomala sia per il colore, sia per la presenza di granuli, elemento quest'ultimo tipico della ketamina, nota anche come “ice crystal”. La droga, se immessa nel mercato dello spaccio, avrebbe fruttato almeno 40.000 euro.