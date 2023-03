Juventus, il processo sul caso plusvalenze è stato rinviato: sarà trasferito a Milano?

A Torino è iniziata l'udienza preliminare inchiesta Juventus

La Consob e una cinquantina i piccoli azionisti della Juventus, la maggior parte rappresentati dal Codacons, hanno annunciato la costituzione come parti civili nell'udienza preliminare a carico di Andrea Agnelli e altri 12 imputati (tra cui la stessa Juventus, chiamata in causa come persona giuridica) per la questione plusvalenze.

Non si sono presentati, invece, i legali dei calciatori Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che potrebbero rivendicare una parte dei loro stipendi arretrati. Il giudice dell’udienza preliminare di Torino Marco Picco oggi ha accolto l'istanza di citazione come responsabile civile del club bianconero e della società di revisione Ernst & Young (chiamati in causa nella partita per eventuali risarcimenti danni per i reati commessi dai dipendenti), rinviando poi l'udienza al prossimo 10 maggio.

Processo conteso tra Milano e Torino

In quella data verranno discusse tra l'altro le costituzioni come parti civili delle cosiddette "persone offese", che ritengono di aver subito un danno dalle presunte irregolarità sui bilanci bianconeri al centro dell'indagine della Procura di Torino, per valutarne l'ammissibilità.

Sul procedimento pende soprattutto la spada di Damocle della competenza territoriale. I difensori sostengono infatti che gli atti debbano essere trasmessi a Milano, dove ha sede la Borsa, o in subordine a Roma, trasferendo quindi il procedimento da Torino alla città dove sarebbero stati commessi i reati legati alle comunicazioni finanziarie. Istanza, già respinta in passato, che in caso di accoglimento allungherebbe i tempi del procedimento.

In base a una modifica introdotta di recente con la riforma Cartabia il giudice ha la possibilità di interpellare la Cassazione, che in questi casi decide in camera di consiglio. Questioni che verranno affrontate nelle prossime udienze. "I piccoli azionisti hanno subito danni – spiega Bruno Barbieri, del Codacons – e chiediamo che vengano riconosciuti i loro diritti, anche attraverso un'azione civile".