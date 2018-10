Milano, 30 ottobre 2018 - Un migliaio di persone ha invaso oggi pomeriggio corso Vittorio Emanuele II a Milano, per un evento griffato Adidas con protagonisti i calciatori della Juventus e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Proprio a pochi passi dalla sede dell'Inter, un dj set condotto in pieno centro della città da Fargetta, uno spettacolo di freestyle e momenti di ilarità grazie agli Autogol hanno accompagnato l'attesa del pubblico, che ha urlato fino a superare la soglia dei 100 decibel.

Tutto il corso è stato transennato in entrambe le direzioni: per entrare all'interno dell'area controlli con i metal detector per motivi di sicurezza. «Portaci la Champions», cantano i tifosi a Massimiliano Allegri. Il tecnico sorride e risponde «siete fantastici».

