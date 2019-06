Milano, 20 giugno 2019 - Corso Buenos Aires come Hollywood Boulevard, almeno per un pomeriggio. Al civico 1 della nota strada milanese, infatti, dove ha sede la Profumeria Douglas, è attesa oggi - giovedì 20 giugno - Jessica Alba, attrice e modella statunitense.

La diva californiana da alcuni anni è anche imprenditrice nel campo dei cosmetici, dopo che nel 2012 ha fondato The Honest Beauty, brand di prodotti skincare, haircare e make-up che dalla primavera scorsa sono distribuitri anche in Europa, proprio dal Gruppo Douglas. Jessica Alba è dunque a Milano per promuovere la sua linea beauty, in un evento esclusivo in programma alle 18.30.