"Itinerari continui a Cinisello Balsamo: coesistenza con posti auto"

Tra le priorità del nuovo Piano del traffico c’è quella di favorire la mobilità ciclabile. Cinisello Balsamo in questi anni ha incrementato la rete di piste che, per la verità, partiva da un dato davvero limitato. I percorsi verranno ora integrati. Alcuni progetti sono già in corso, ad esempio quello per la realizzazione della passerella sul viale Fulvio Testi e le ciclabili lungo i due lati opposti. "L’idea che guida le azioni di sviluppo è quella di creare itinerari continui e sicuri, garantendone la coesistenza con i posteggi delle automobili esistenti così da collegare diversi poli di interesse", hanno spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi e il vicesindaco Giuseppe Berlino. Complessi scolastici, centri sportivi e sanitari, nodi del trasporto pubblico, parchi da unire in un itinerario per le due ruote. "Si lavorerà inoltre per servizi di bike sharing". La.La.