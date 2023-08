Istituti danneggiati a Melzo: corsa contro il tempo per riparazioni

Scuola dell’infanzia Umberto I e media di via De Amicis, “gare” di fine agosto per la ristrutturazione post maltempo: imprese cercansi pronte a metter mano, in corsa con il tempo, ai due istituti scolastici maggiormente martoriati da tromba d’aria e grandine. Sul piatto i fondi, frutto di una urgente variazione di bilancio estiva. Per la media di via De Amicis 370mila euro e procedura negoziata di estrema urgenza: le imprese interessate dovranno presentare la documentazione entro il 30 agosto. Per l’asilo Umberto I costo dell’intervento circa 149mila euro: le domande, da presentare attraverso la piattaforma telematica Sintel, devono pervenire entro il 29 agosto. Era già chiaro dai primi sopralluoghi post fortunale che i due edifici in oggetto erano quelli le cui condizioni destavano maggiore preoccupazione. Questo mese gli ultimi check, i preventivi di spesa, la variazione di bilancio e ora le procedure urgenti di intervento. La situazione più complicata riguarda la scuola media, dove i danni al tetto obbligheranno a un ritorno a scuola con cantiere in corso e aule dimezzate. Una parte delle classi sarà trasferita, per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della copertura, alla scuola elementare Ungaretti. In merito, vi sono stati incontri nelle scorse settimane con le direzioni didattiche. Sempre nei giorni scorsi il Comune ha inoltre provveduto a nominare uno staff di periti di parte che dovrà certificare i danni complessivi al patrimonio pubblico, e poi interloquire con i periti delle assicurazioni. Melzo è stata, in zona, la città più danneggiata dalla tromba d’aria e dalla grandinata del 21 e 24 luglio. Monica Autunno