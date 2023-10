Iscrizioni in calo: monito dalle tende: "Attenti, c’è chi ha già mollato"

"Ce lo aspettavamo sì, anche se il dato va analizzato bene, tenendo presente il caro-affitti ma anche un altro aspetto: la crescita delle università telematiche e l’addio alla Dad negli atenei, dopo la pandemia". Ilaria Lamera, la studentessa di Ingegneria ambientale che aveva dato il la alla protesta contro il caro-affitti, picchettando la prima tenda davanti al Politecnico, inquadra così la prima frenata delle immatricolazioni negli atenei meneghini. Dopo anni di crescita esponenziale, le domande si stabilizzano poco al di sotto della soglia dell’anno scorso e, in alcuni casi, cominciano a scendere. Succede alla Statale (-0,3%), in Bicocca (-0,2%), al Politecnico (-1,5%), alla Iulm (-6%). In quest’ultimo caso possono avere inciso anche la chiusura anticipata delle iscrizioni e la crisi del corso di lingue, traduzioni e interpretariato. Ma il caro-vita in città soffia.

"Purtroppo questo (la diminuzione delle immatricolazioni, ndr) è l’aspetto negativo del nostro Paese", commenta il sindaci Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione del polo coreutico del Tito Livio a chi chiede delle iscrizioni nelle università milanesi, che per la prima volta rallentano. "Le nascite sono in calo per il 15esimo anno di fila – continua – le iscrizioni alle università sono in diminuzione, c’è un po’ di sfiducia e ci sono problemi economici". Il caro-affitti "incide certamente", ribadisce Sala: "A Milano diciamo sempre che gli affitti costano tanto, ed è vero, ma questo è un problema comune alle altre città ed è soprattutto un tema di costo delle case comparate ai salari".

"Nulla è cambiato dopo le proteste", continua Ilaria Lamera, che è riuscita a strappare un altro anno d’affitto a 600 euro in zona Città Studi. "E sono stata fortunata - prosegue – mi sono guardata in giro nell’ultimo anno: costi ancora folli e proposte di contratto in nero, illegali". Fatto sta che anche tra i suoi compagni c’è chi ha alzato bandiera bianca: "Una mia compagna è tornata in Trentino, perché la sua famiglia non poteva permettersi i costi milanesi per lei e la sorella – racconta Lamera –, ma purtroppo c’è anche chi ha abbandonato gli studi, e questo fa rabbia nel paese con pochi universitari e troppi Neet". La studentessa sta portando avanti un’altra battaglia incrociata. "Ci sono ragazzi che si erano iscritti al Politecnico dalle regioni del Sud durante la pandemia e adesso non riescono a tornare per i costi. Non è evitare la Dad che distingue le nostre università dalle telematiche. La battaglia si fa su altro, sui prof, sulle lezioni. Si possono trovare altre formule, anche per chi abita come me in regione ma in un’altra provincia. E potrebbe essere libero di seguire tre giorni le lezioni, facendo avanti indietro, e seguire da casa gli altri, contenendo i costi".

"Il costo della vita a Milano incide - commenta Alessandro Fermi, assessore regionale all’Università e alla Ricerca –, anche se la situazione in Lombardia regge ancora bene rispetto ad altre regioni in estrema difficoltà. C’è il trend demografico che non aiuterà e l’aumento delle telematiche, cominciato in pandemia, è da considerare". In questi giorni - e dopo l’incontro con i rettori della Crul - Fermi è tornato a scrivere al ministro Anna Maria Bernini, per ribadire l’insufficienza delle risorse messe a disposizione dallo Stato per le borse di studio del prossimo anno accademico. "Bisogna scongiurare il rischio di avere aventi diritto non beneficiari – conclude –. La Lombardia ha una peculiarità: una fetta importante di studenti, il 40%, arriva da fuori regione, il 9% dall’estero. Gli atenei in questi anni hanno fatto sforzi importanti, ma il nostro sistema universitario deve essere sostenuto di più".