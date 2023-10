La vittoria di Isabella, ricoverata in comunità a Melzo: dopo 12 anni di battaglia legale ottiene i rimborsi per l’assistenza

«Comune e Regione provvedano alle rette della comunità alloggio, e per la disabile si riaprano le porte del centro diurno": dodici anni di battaglia legale di una famiglia vignatese chiusi da una sentenza del Tar, "finalmente riconosciuti i diritti della nostra Isabella. Dedichiamo la vittoria a tante famiglie di disabili che potrebbero passare ciò che abbiamo passato noi".

Isabella è una disabile 48enne ricoverata in una comunità sociosanitaria di Melzo. Al centro della dura vertenza che ha contrapposto la sua famiglia al Comune vignatese dal 2011 a poche settimane fa l’importo della contribuzione del Comune alla retta, la quantificazione del dovuto, e a margine la doppia frequenza, ovvero la possibilità o meno per la giovane disabile ricoverata di frequentare, durante il giorno, il centro diurno disabili. Fa ordine in un lungo racconto Salvatore Guarnaccia, il fratello di Isabella (nella foto insieme) . Tutto inizia nel 2011, quando per Isabella, disabile grave, si rende necessario l’inserimento in una comunità, l’Accoglienza di Melzo.

"Da subito - spiega fratello - il Comune inizia a porre ostacoli, sostenendo che le rette sono eccessive e pretendendo di incamerare parte del patrimonio di tutto il nucleo familiare. Ma nei casi di disabilità si deve prendere in considerazione solo l’Isee del diretto interessato". Nel 2013 la prima sentenza del Tar favorevole alla famiglia, ottemperata dal Comune dal 2016, ma con quota dimezzata. A fine 2022 l’inizio dell’ultimo atto al Tar, a fine estate la sentenza, "per noi una vittoria piena per cui dobbiamo dire grazie ad Anffas e cooperativa Insieme che ci hanno supportato". Martedì Isabella potrà riprendere anche la frequenza al centro diurno. Una vicenda complessa, fra numeri, legge e principio.

"Il ricovero della disabile in comunità - dice in replica il sindaco Paolo Gobbi - fu una scelta imposta della famiglia, che non partecipò ad alcuna co progettazione con il Comune. La sentenza mette nero su bianco i loro diritti, e sono contento per loro, ma anche ciò che per noi è oggi fondamentale: la retta va coperta per il 70% dalla Regione. Che sinora non ha pagato. Il Tar dispone oggi che il Comune anticipi, e così abbiamo fatto, con un importantissimo esborso. È evidente che intendiamo rivalerci. È inaudito che un ente piccolo debba pagare per il più grande".