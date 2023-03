Irruzione in istituto: rubati i pc custoditi nel “caveau” blindato

Dalle scuole ai negozi, non si placa l’ondata di furti. Nella serata di martedì i ladri sono riusciti a penetrare nella scuola primaria di Riozzo, a Cerro al Lambro, dove hanno fatto razzia di computer. Dopo essersi introdotti nell’edificio, hanno usato un flessibile per forzare l’armadio blindato che conteneva i pc. Arraffate tutte le apparecchiature elettroniche presenti, si sono dati alla fuga. Nella giornata di ieri, da parte del personale del plesso, era in corso la conta dell’ammanco (si suppone che nel bottino siano finiti una ventina di computer). Curiosamente, all’alba di martedì, la stessa scuola aveva subìto un’incursione ad opera d’ignoti che avevano rubato le monete contenute in un distributore di bevande. Che si tratti della stessa gang? Una delle ipotesi è che la prima intrusione sia servita a studiare l’ambiente e preparare il terreno per il successivo blitz serale. Verifiche e approfondimenti spettano ora ai carabinieri. "E’ profonda la preoccupazione per gli eventi criminali che si stanno susseguendo nel nostro territorio – commenta Francesco Piazza, capogruppo della lista di minoranza Solidarietà civica indipendente -. Abbiamo sempre chiesto d’intervenire sulla sicurezza con l’installazione di telecamere e un rafforzamento dei controlli ". In accordo con la preside Giordana Mercuriali, il sindaco Gianluca Di Cesare (nella foto) annuncia una "doverosa rivisitazione delle misure di sicurezza del plesso, anche in virtù della presenza di bande organizzate che, non solo a Cerro, fanno incursioni nelle scuole". Nella notte tra martedì e mercoledì a San Donato si è verificato l’ennesimo furto ai danni di un esercizio commerciale. Per la terza volta nell’arco di pochi giorni, nel mirino è finito il Caffè la Pieve, in via Martiri di Cefalonia. A.Z.