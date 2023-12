Milano, iPhone rubato col trucco del foglietto: arrestata 20enne

Milano - Il cellulare sul tavolo. La ragazza che si avvicina con la scusa di chiedere qualche spicciolo. Il foglietto piazzato sopra il cellulare e il movimento fulmineo per portarlo via. Una ventenne di origine romena, con diversi precedenti per lo stesso tipo di reato, è stata arrestata sabato pomeriggio per furto aggravato in via Giardino.

Il raid

La ventitreenne è stata "agganciata" poco dopo le 15 in piazza Diaz dagli agenti dell'Antiborseggio della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola, che avevano ricevuto in precedenza segnalazioni su colpi con la tecnica del foglietto. I poliziotti in borghese ne hanno monitorato i movimenti fino in via Giardino: lì la ragazza è entrata nel dehor di un ristorante e si è avvicinata a due giovani israeliane che stavano pranzando; in particolare, la ladra ha puntato l'iPhone di una ventiduenne, portandoglielo via senza lei si accorgesse di nulla. All'uscita c'erano i poliziotti, che hanno arrestato la ventitreenne e restituito il cellulare alla turista.