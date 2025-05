Io, separata e felice: "Ho cercato una vita a misura di bambine"

L’aiuto prezioso della famiglia ("santa nonna, cioè mia madre") e lo smartworking possono fare la differenza per una madre separata. Lo sa bene Elisa Picassi, quarantunenne milanese, che ha due bimbe di 7 e 9 anni e che tre anni fa ha scelto di trasferirsi nell’hinterland, a Cisliano, "per vivere in un posto più a misura di bambino", spiega. Anche se questo comporta più spostamenti, "perché lavoro a Milano".

Come organizza le sue giornate? "Accompagno le bimbe a scuola e poi vado al lavoro all’Università Bocconi, dove mi occupo della segreteria. Ho orari d’ufficio, e dal 2023 sono impegnata full time (prima, quando le bimbe erano più piccole, lavoravo part time). Tengo a dire che il padre delle mie figlie è molto presente, una o due volte a settimana va a prendere le piccole a scuola, e abbiamo i weekend alternati. Durante la settimana le bambine stanno con me. E qui entra in gioco mia madre, che è sempre disponibile ad andarle a prendere a scuola o dopo le attività sportive e ricreative quando io sono ancora impegnata con il lavoro. Per questo dico che è la mia salvezza. Altro aiuto importante è rappresentato dallo smartworking, che mi viene concesso due giorni a settimana. In questo modo ho molta più flessibilità e riesco a gestire meglio le mie giornate. Posso anche trascorrere molto più “tempo di qualità“ con le mie figlie. Anche il fatto che pratichino sport mi consente un po’ di respiro".

Cioè? "Praticano sport al pomeriggio, nella palestra della stessa scuola che frequentano. Significa che in quelle giornate posso andare a prenderle un po’ più tardi: non devono spostarsi da scuola, perché è la società sportiva che si fa carico di accompagnarle in palestra alla fine delle lezioni. Io devo solo preoccuparmi di dar loro la merenda, al mattino. E poi le mie bambine sono molto contente di praticare karate e pallavolo".

Come mai ha scelto di lasciare Milano e di spostarsi nell’hinterland? "È una decisione che ho preso pensando alle mie figlie (e anche a me, naturalmente): volevo vivere in un luogo diverso, con più verde e con più spazio per i bambini. I prezzi delle case a Milano sono altissimi, noi vivevamo in un appartamento in zona via Novara, in un quartiere molto trafficato e caotico, che in occasione di partite o di concerti diventava praticamente invivibile. Ho detto basta, a un certo punto. Ora abbiamo una casetta con un fazzoletto di verde davanti. Le bimbe possono giocare all’aria aperta, protette, ci godiamo delle serate stupende quando arriva la bella stagione. Non c’è paragone rispetto a prima, anche se questo cambiamento comporta sacrifici perché devo andare avanti e indietro tra Milano e hinterland. Ma lo faccio volentieri, non mi sono pentita".

Insomma, l’equilibrio si trova con la tranquillità... "Esatto. A volte ci affanniamo ma arriviamo a fine giornata scontenti. Basterebbe forse ritrovare il contatto con la natura, scegliere una vita più semplice, per ritrovare il sorriso".

